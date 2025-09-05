Білорусь звинуватила поляка у шпигунстві за військовими навчаннями: реакція Туска

За попередньою інформацією, затриманий польський ченець відвідував колегу-священника, який працює в Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував арешт польського ченця в Білорусі. Його звинувачують у шпигунстві за військовими навчаннями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP.

За словами глави польського уряду, Варшава готова вжити відповідних заходів проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. «Білоруські звинувачення абсурдні. Згідно з їхніми твердженнями, польський монах нібито отримував секретні матеріали, пов'язані з військовими навчаннями «Захід». Наші спецслужби категорично відкидають це. Ми не будемо терпіти таких провокацій і нісенітниць з боку Білорусі», – сказав Туск.

Як зазначив премʼєр, причини візиту ченця до Білорусі невідомі. Однак є інформація, що громадянин Польщі відвідував колегу-священника, який працює в Білорусі. Туск додав, що Варшава вже вжила дипломатичних заходів для вирішення ситуації, але готова діяти, якщо справа затягнеться.

«Ми вживаємо дипломатичних заходів, але, як ви знаєте, Лукашенко далеко не надійний партнер у таких питаннях. Ми не повинні очікувати доброї волі з того боку. Дозвольте мені висловитися чітко: ми готуємо заходи у відповідь на випадок, якщо ситуація не зміниться, – і ми будемо діяти швидко», – сказав він.

Як відомо, у Білорусі в неділю, 31 серпня, стартували навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) «Взаємодія-2025», «Пошук-2025» і «Ешелон-2025». У маневрах беруть участь понад 2 тис. військових з Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану.

До слова, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник».