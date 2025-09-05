Головна Світ Політика
search button user button menu button

Білорусь звинуватила поляка у шпигунстві за військовими навчаннями: реакція Туска

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Білорусь звинуватила поляка у шпигунстві за військовими навчаннями: реакція Туска
Польський прем'єр пообіцяв швидко підготувати заходи у відповідь, якщо ситуація не зміниться
скріншот з відео TVP

За попередньою інформацією, затриманий польський ченець відвідував колегу-священника, який працює в Білорусі

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск прокоментував арешт польського ченця в Білорусі. Його звинувачують у шпигунстві за військовими навчаннями. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TVP.

За словами глави польського уряду, Варшава готова вжити відповідних заходів проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. «Білоруські звинувачення абсурдні. Згідно з їхніми твердженнями, польський монах нібито отримував секретні матеріали, пов'язані з військовими навчаннями «Захід». Наші спецслужби категорично відкидають це. Ми не будемо терпіти таких провокацій і нісенітниць з боку Білорусі», – сказав Туск.

Як зазначив премʼєр, причини візиту ченця до Білорусі невідомі. Однак є інформація, що громадянин Польщі відвідував колегу-священника, який працює в Білорусі. Туск додав, що Варшава вже вжила дипломатичних заходів для вирішення ситуації, але готова діяти, якщо справа затягнеться.

«Ми вживаємо дипломатичних заходів, але, як ви знаєте, Лукашенко далеко не надійний партнер у таких питаннях. Ми не повинні очікувати доброї волі з того боку. Дозвольте мені висловитися чітко: ми готуємо заходи у відповідь на випадок, якщо ситуація не зміниться, – і ми будемо діяти швидко», – сказав він.

Як відомо, у Білорусі в неділю, 31 серпня, стартували навчання Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) «Взаємодія-2025», «Пошук-2025» і «Ешелон-2025». У маневрах беруть участь понад 2 тис. військових з Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Росії та Таджикистану.

До слова, Росія та Білорусь проведуть спільні стратегічні військові навчання «Захід-2025» з 12 по 16 вересня 2025 року. На них військові відпрацюють застосування ядерної зброї та ракет «Орєшник». 

Читайте також:

Теги: військові навчання Дональд Туск Польща Білорусь

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Лукашенко наказав перенести навчання вглиб території країни
У Білорусі стартували навчання із залученням ядерної зброї
1 вересня, 07:49
У Польщі розбився винищувач F-16, пілот загинув
У Польщі розбився винищувач F-16, пілот загинув
28 серпня, 22:23
Зовнішньоторговельний баланс у Білорусі погіршується
Білоруська економіка наближається до стагнації: деталі від розвідки
26 серпня, 17:38
У Польщі з'явится новий мегапроєкт
Гігантський проєкт: коли Польща відкриє новий аеропорт біля Варшави
25 серпня, 14:43
Будівництво великого навчального табору для українських та польських військових розпочалося 14 липня
Польща відкриє навчальний полігон для ЗСУ: названо дату
22 серпня, 18:35
Лукашенко також торкнувся теми мирного врегулювання війни в Україні
Орєшніком по Банковій? Лукашенко розказав про «милосердя» Путіна
22 серпня, 14:14
Косіняк-Камиш заявив, що порушення польського повітряного простору є черговою провокацією РФ
Польща звинуватила РФ в провокації через падіння дрона
20 серпня, 18:24
Навчання «Захід-2025» відбудуться у вересні
Навчання «Захід-2025»: Центр протидії дезінформації пояснив, чи є загроза для України
11 серпня, 15:59
Після смерті Лукашенка армії Білорусі дозволять втручатися в ситуацію всередині країни
Міноборони Білорусі запропонувало розглядати смерть Лукашенка як загрозу нацбезпеці
6 серпня, 16:48

Політика

Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів
Перед муніципальними виборами у Німеччині померли 16 кандидатів
Білорусь звинуватила поляка у шпигунстві за військовими навчаннями: реакція Туска
Білорусь звинуватила поляка у шпигунстві за військовими навчаннями: реакція Туска
Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна
Трамп заявив, що «втратив» Росію та Індію через Сі Цзіньпіна
США можуть обмежити поїздки та покупки делегації Ірану в Нью-Йорку
США можуть обмежити поїздки та покупки делегації Ірану в Нью-Йорку
Пентагон припиняє фінансувати армії країн на кордоні з Росією
Пентагон припиняє фінансувати армії країн на кордоні з Росією
Мерц визнав: Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну в Україні
Мерц визнав: Європа не має достатнього впливу, щоб зупинити війну в Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
285K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 5 вересня: ситуація на фронті
114K
Карта повітряних тривог України онлайн 5 вересня 2025
5016
Синоптики повідомили, коли в Україну прийдуть перші заморозки
4867
Три країни відмовились відправляти свої війська в Україну в рамках гарантій безпеки
2092
Втрати ворога станом на 5 вересня 2025 – Генштаб ЗСУ
1839
Пастка для України. Путін знову згадав про Запорізьку АЕС

Новини

В окупованому Луганську після вибухів спалахнула пожежа на НПЗ (відео)
Вчора, 22:47
У Лісабоні зійшов з рейок туристичний фунікулер: є численні жертви та травмовані
3 вересня, 23:31
В Україні мінлива хмарність, місцями дощитиме: погода на 3 вересня
3 вересня, 06:02
Підозрюваному у вбивстві Андрія Парубія обрано запобіжний захід
2 вересня, 14:28
Окупанти атакували припортову інфраструктуру на Одещині
2 вересня, 03:36
МЗС прокоментувало результати саміту Шанхайської організації співробітництва
1 вересня, 17:23

Прес-релізи

«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
«Дикий театр» запрошує ветеранів в «Школу світла»
3 вересня, 22:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua