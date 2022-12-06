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Макрон пояснив свою скандальну заяву про «гарантії безпеки» для Росії

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Макрон пояснив свою скандальну заяву про «гарантії безпеки» для Росії
Чиновник зробив акцент на мирних переговорах
фото з відкритих джерел

Лідер Франції не вбачає суперечностей у своїх словах

Президент Франції Еммануель Макрон прокоментував свої висловлювання про майбутні «гарантії безпеки» для Росії. Про це повідомляє Le Figaro.

«Я не думаю, що ми маємо робити з мухи слона, намагаючись побачити суперечності там, де їх немає», – сказав політик.

За словами Макрона, він «завжди казав одне й те саме».

«Врешті-решт на мирних переговорах будуть територіальні теми щодо України, і вони належать українцям, і будуть теми колективної безпеки в усьому регіоні», – пояснив чиновник.

Президент Франції додав, що це те саме, що він «казав із самого початку».

Напередодні Еммануель Макрон в інтерв'ю французьким телеканалам заявив, що нова архітектура безпеки має включати гарантії для Росії. За його словами, якщо російський диктатор Володимир Путін погодиться на переговори про припинення війни в Україні, то Захід має розглянути, як задовольнити потребу Москви в гарантіях безпеки – передусім щодо питання «наближення НАТО».

Нагадаємо, Макрон посилює російську інформаційну операцію. Аналітики запевняють, що «гарантії безпеки», які вимагає Росія, спричиняють частковий демонтаж НАТО.

Додамо, що Макрон пояснив, як зупинити Росію

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Теги: росія Франція Еммануель Макрон

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