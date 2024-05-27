Військове керівництво РФ виховує солдат на цитатах Сталіна – британська розвідка

Заступника міністра оборони РФ генерал-полковника Віктор Горемикін цитує Сталіна про важливість політичного виховання солдатів

Головне політичне управління міноборони Росії 22 травня випустило новий журнал політичного навчання для армії «Політрук», який покликаний допомогти політрукам у політичному вихованні солдатів.

Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, вступна стаття заступника міністра оборони генерал-полковника Віктора Горемикіна, який очолює управління, ясно показує, що новий журнал багато в чому спирається на спадщину військових видань радянських часів, спрямованих на політичне виховання військовослужбовців.

За даними британської розвідки, у 2018 році в міноборони РФ було створено головне політичне управління, оскільки тоді вважалося за необхідне знову запровадити політичну освіту армію.

Горемикін цитує Сталіна про важливість політичного виховання солдатів і необхідність смертельно ненавидіти ворога. Журнал наголошує, що ворог в Україні сьогодні той самий ворог, з яким боровся Радянський Союз, а саме «нацисти». Карта України, опублікована в журналі, використовується для обґрунтування аргументів, які ставлять під сумнів справжність української державності, а отже, і для виправдання вторгнення, йдеться у повідомленні.

«Журнал відображає політизоване використання історії, яке стало помітною рисою російської освітньої політики останніми роками, особливо після вторгнення в Україну, і продовжує пропагувати неправдиві наративи, які Росія використовує, щоб ще більше вплинути на своїх військових та населення загалом», – наголошують у Міноборони Британії.

Нагадаємо, протягом останнього місяця в російському міністерстві оборони відбуваються масштабні «чистки». Першим відправили у СІЗО заступника міністра оборони Росії Тимура Іванова. Згодом провели затримання начальника головного управління кадрів Міноборони Росії генерал-лейтенанта Юрія Кузнєцова. Вчора з'явилися повідомлення, що військовий суд у Москві заарештував заступника начальника Генштабу Росії генерал-лейтенанта Вадима Шамаріна та колишнього командувача 58-ї армії Івана Попова.