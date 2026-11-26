Франція дозволила танкеру DF Peak, пов'язаному з російським тіньовим флотом, залишити острів Реюньйон після майже шести тижнів затримання. Власник судна сплатив фінансове стягнення в розмірі близько $1 млн за відсутність підтвердженої державної реєстрації. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Maritime Executive.

Танкер DF Peak вирушив із Карибського басейну у вересні 2026 року та прямував на схід. Після проходження мису Доброї Надії судно перехопили французькі військово-морські сили в Індійському океані – приблизно за 450 морських миль на південь від острова Реюньйон, що розташований на схід від Мадагаскару.

Операція відбулася 12 жовтня. Французькі військові піднялися на борт для перевірки документів і державної належності танкера. У документах DF Peak був зазначений прапор Беніну, однак інформація про реєстрацію не підтвердилася під час перевірки бази даних Equasis. Французька сторона встановила, що судно не має чинної реєстрації під прапором жодної держави.

Після перехоплення танкер під військовим супроводом доправили до Реюньйону, де 14 жовтня його затримали. Капітана судна – громадянина Китаю – взяли під варту через ненадання документів, які підтверджували б національну належність корабля. Решта екіпажу залишилася на борту.

Суд покарав власника танкера

24 листопада суд у французькому Сен-Дені визнав компанію-власника винною у відсутності підтвердження державної належності судна. Справу розглянули за процедурою визнання вини. За інформацією The Maritime Executive, власнику призначили стягнення в розмірі $1 млн. Кошти вже перерахували на рахунок французького агентства з управління арештованими та конфіскованими активами.

Водночас прокуратура Сен-Дені в офіційному повідомленні не назвала конкретної суми покарання. Видання Baird Maritime з посиланням на місцеву газету Le Quotidien de La Réunion повідомляє про €1 млн (приблизно $1,1 млн). Власник також зобов'язався якнайшвидше оформити для танкера нову реєстрацію під прапором іншої держави.

Після судового рішення адміністративне затримання судна скасували. Французькі морські служби мали контролювати його пересування до виходу з вод, які перебувають під суверенітетом і юрисдикцією Франції.

За даними Baird Maritime, у ніч проти 25 листопада танкер залишив Реюньйон, а вранці перебував поблизу Маврикія.

Танкер пов'язаний із російським «Совкомфлотом»

DF Peak побудували у 2006 році. До 2022 року його експлуатувала російська державна судноплавна компанія «Совкомфлот». Пізніше танкер увійшов до флоту компанії Sun Ship, пов'язаної із «Совкомфлотом» і зареєстрованої в Дубаї. Нині судно належить структурам із Гонконгу.

За даними українського порталу War&Sanctions, танкер використовували для перевезення російської сирої нафти в період дії нафтового ембарго країн Великої сімки та Європейського союзу. Судно також фігурує в переліку учасників перевезення російських енергоносіїв в обхід міжнародних обмежень.

У лютому 2024 року США запровадили санкції проти DF Peak через його участь у російській нафтовій торгівлі. Згодом обмеження запровадили також:

Європейський союз – у червні 2024 року;

Швейцарія – у жовтні 2024 року;

Канада – у червні 2025 року;

Велика Британія – у липні 2025 року;

Україна – у грудні 2025 року;

Японія – у жовтні 2026 року.

Зміна прапора не звільнить танкер від санкцій Євросоюзу. За інформацією Baird Maritime, судно внесене до європейського санкційного переліку під попередньою назвою Kaliningrad та міжнародним ідентифікаційним номером IMO 9341067. Обмеження передбачають заборону заходити до портів ЄС, а також обмеження на фрахтування та страхування судна.

Нагадаємо, 13 жовтня «Главком» повідомляв, що французькі військово-морські сили затримали DF Peak в Індійському океані. Президент Франції Еммануель Макрон тоді заявив про підозри щодо використання танкером неправдивого прапора та перевезення пального в обхід міжнародних обмежень.