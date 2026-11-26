Президентські вибори у Сербії призначили на 27 грудня 2026 року. Відповідний документ 26 листопада підписав новообраний спікер парламенту Александар Чупич. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

«Я закликаю всіх громадян Сербії виявити відповідальність та прийти на вибори 27 грудня», – заявив Чупич.

Колишній президент Сербії Александар Вучич подав у відставку 27 вересня, щоб взяти участь у парламентських виборах, які відбулися 25 жовтня, та претендувати на посаду прем’єр-міністра країни.

Однак Вучич зазнав поразки. Перемогу зі значним відривом здобули кандидати від студентського протестного руху, який виступив за боротьбу з корупцією у Сербії.

Як зазначає Reuters, посада президента Сербії має переважно церемоніальний характер, а повноваження глави держави обмежені. Основна виконавча влада у країні зосереджена в руках уряду та прем’єр-міністра.

Водночас президент Сербії після консультацій із політичними партіями пропонує кандидатуру на посаду прем’єр-міністра. До повноважень глави держави також належать призначення та звільнення командувачів армії, а також розпуск парламенту на прохання уряду.

Рух «Студентський список» сформувався на тлі масштабних антикорупційних протестів. Його перемога на виборах 25 жовтня поклала край 14-річному домінуванню Сербської прогресивної партії Вучича. Формування нового уряду ще триває.

Варто нагадати, що колишній президент Сербії Александр Вучич заявив, що в разі свого арешту оголосить голодування. За його словами, це може спровокувати масові протести, у яких візьмуть участь мільйони людей.