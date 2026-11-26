На будинку поблизу посольства Нідерландів у Москві зобразили ракети та карту Європи

У Москві на фасаді житлового будинку поблизу посольства Нідерландів з'явився мурал із зображенням ракет та карти Європи. Напис на малюнку – «Квіти голландської дипломатії». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російську службу BBC.

Поява муралу відбулася на тлі повідомлень про використання Україною озброєння нідерландської оборонної компанії Destinus під час атак на Кримський міст.

Раніше президент компанії Destinus, колишній міністр фінансів України Олександр Данилюк у коментарі Reuters підтвердив застосування продукції підприємства під час української операції.

Компанію Destinus у 2021 році заснував колишній російський бізнесмен Михайло Кокорич, який залишив Росію після окупації Криму у 2014 році.

Спочатку підприємець працював у Сполучених Штатах, де заснував космічний стартап Momentus, а згодом переїхав до Європи. Після початку повномасштабного російського вторгнення Destinus зосередилася на оборонних розробках.

У 2024 році Кокорич відмовився від російського громадянства. Він також входить до Антивоєнного комітету Росії.

Нагадаємо, 17 листопада президент Володимир Зеленський розкрив подробиці масштабної операції Сил оборони проти Кримського мосту. Підготовка до неї тривала декілька тижнів.

Також 22 листопада стало відомо, що російська влада досі не визначила термінів відновлення Кримського мосту, який зазнав значних пошкоджень унаслідок українських ударів.

До слова, «Главком» проаналізував наслідки пошкодження Кримського мосту та з'ясував, які обставини можуть ускладнити відновлення переправи.