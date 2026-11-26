Дипломат спеціалізувався на радянських і російських питаннях та став одним із головних радників президента Клінтона

26 листопада у віці 80 років помер американський дипломат Строуб Телботт, який брав участь у переговорах щодо ядерного роззброєння України, Білорусі та Казахстану. Упродовж майже всього президентства Білла Клінтона він був одним із ключових фахівців адміністрації з російського напрямку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Про смерть Телботта виданню повідомила його дружина Барбара Лазір Ашер. Дипломат помер у власному будинку в штаті Нью-Йорк. Причину смерті не уточнюють. Йому було 80 років.

Телботт був одним із найвпливовіших представників зовнішньополітичної команди Білла Клінтона. У 1993 році він отримав посаду посла з особливих доручень у справах нових незалежних держав, що утворилися після розпаду Радянського Союзу. У лютому 1994 року став заступником державного секретаря США і залишався на цій посаді до завершення президентства Клінтона у 2001 році.

Як Телботт долучився до переговорів про ядерну зброю України

Одним із важливих напрямів дипломатичної роботи Телботта стали переговори щодо ядерного арсеналу, який Україна успадкувала після розпаду СРСР. Тоді наша держава мала третій за величиною ядерний потенціал у світі після США та Росії.

У січні 1994 року у Вашингтоні відбулися переговори за участю представників України, США та Росії. Телботт представляв американську сторону в роботі над домовленостями. Переговорний процес завершився 14 січня підписанням Тристоронньої заяви президентами Леонідом Кравчуком, Біллом Клінтоном і Борисом Єльциним.

Документ передбачав вивезення українських ядерних боєголовок до Росії для демонтажу, компенсацію Україні за високозбагачений уран та американську допомогу в ліквідації ядерної інфраструктури.

Окремо сторони домовилися про безпекові запевнення для України. Пізніше, 5 грудня 1994 року, Україна, США, Велика Британія та Росія підписали Будапештський меморандум. Україна приєдналася до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна держава.

Телботт також долучався до роботи над домовленостями щодо вивезення ядерної зброї з Білорусі та Казахстану. Про його участь у тристоронньому процесі свідчать документи американського Національного архіву безпеки.

Дружба з Клінтоном і надії на демократичну Росію

Телботт познайомився з майбутнім президентом США ще під час навчання в Оксфордському університеті наприкінці 1960-х років. Обидва були стипендіатами Родса й певний час жили в одному будинку. Вони підтримували дружні стосунки й після завершення навчання.

Коли Клінтон став президентом, він запросив Телботта до своєї адміністрації. Дипломат спеціалізувався на радянських і російських питаннях та став одним із головних радників президента з цього напрямку.

Телботт вважав, що після розпаду СРСР Росія має шанс перетворитися на демократичну державу та стати партнером Заходу. Він підтримував американську політику допомоги російським реформам і співпраці з президентом Борисом Єльциним.

Згодом цей підхід став предметом критики. Опоненти політики адміністрації Клінтона вважали, що американська влада недооцінила авторитарні тенденції в Росії та надто поблажливо ставилася до дій російського керівництва. У некролозі The Washington Post також зазначається, що Телботту закидали недооцінювання авторитарного характеру російської політичної системи.

У 2002 році дипломат видав книгу The Russia Hand: A Memoir of Presidential Diplomacy («Російська рука: спогади про президентську дипломатію»). У ній він описав досвід роботи в адміністрації Клінтона, переговори з російським керівництвом та американську політику щодо Москви.

Від журналістики до керівництва аналітичним центром

До дипломатичної кар'єри Телботт понад 20 років працював у журналі Time. Він висвітлював міжнародну політику, зокрема відносини США та Радянського Союзу, а також обіймав посади керівника вашингтонського бюро й редактора.

Ще до початку роботи в адміністрації Клінтона Телботт здобув популярність завдяки перекладу мемуарів радянського лідера Микити Хрущова. Рукописи спогадів, які колишній генеральний секретар надиктував після відставки, таємно вивезли з СРСР. Телботт переклав їх англійською та підготував до публікації. Перший том вийшов у 1970 році, коли йому було 24 роки. Другий опублікували у 1974-му.

Після завершення роботи в Держдепартаменті США Телботт очолив Брукінгський інститут у Вашингтоні – один із найстаріших американських аналітичних центрів, що досліджує державну політику, економіку та міжнародні відносини. Він керував установою з 2002 до 2017 року.

Нагадаємо, у грудні 1994 року Україна підписала Будапештський меморандум, приєднавшись до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї як без'ядерна держава. У документі США, Велика Британія та Росія підтвердили зобов'язання поважати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У 2014 році Росія порушила ці зобов'язання, окупувавши Крим. Про те, як відбувався процес ядерного роззброєння, читайте також у матеріалі «Главкома» «Без'ядерна зима: 30 років тому підписано Будапештський меморандум. Як це було і в що ми вляпалися».