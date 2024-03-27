Вірменія відмовилася засудити теракт в Підмосков'ї

Внаслідок теракту в «Крокус Сіті Холі» загинули 139 осіб та близько 200 постраждали

Парламентська асамблея Організації договору про колективну безпеку надіслала Вірменії пропозиція приєднатися до заяви про засудження теракту у РФ

Єреван не приєднався до заяви парламентської асамблеї Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ) із засудженням теракту в «Крокус Сіті Холі», оскільки Вірменія заморозила свою участь в ОДКБ. Про це заявила прессекретарка спікера парламенту Вірменії Неллі Гулян.

«Делегація парламенту Вірменії не приєдналася до заяви Парламентської асамблеї ОДКБ із засудженням теракту в «Крокус Сіті Холі», – сказала вона.

За словами Гулян, з боку парламентської асамблеї Організації договору про колективну безпеку Вірменії надійшла пропозиція приєднатися до заяви.

«Ми не приєдналися, оскільки заморозили наше членство в ОДКБ. Причина в цьому», – пояснила Гулян.

Станом на вечір вівторка повідомлялося, що внаслідок теракту загинули 139 осіб, ще приблизно 200 постраждали. 27 березня стало відомо, що в лікарні помер ще один потерпілий.

Зазначимо, уряд Вірменії готовий юридично заморозити участь країни в Організації договору про колективну безпеку, якщо позиція організації щодо територіальної цілісності Вірменії не зміниться.

Раніше Пашинян пояснив, чому Вірменія не вийшла з Організації договору про колективну безпеку.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

До слова, теракт у Підмосковному концертному залі «Крокус Сіті Хол» виявив хиткість позицій Путіна, неготовність апарату безпеки РФ до нової загрози і низьку достовірність військової риторики режиму.