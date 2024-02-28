Вірменія може юридично заморозити участь в Організації договору про колективну безпеку

Пашинян заявив, що замість гарантій безпеки ОДКБ «створює проблеми безпеки»

Уряд Вірменії готовий юридично заморозити участь країни в Організації договору про колективну безпеку, якщо позиція організації щодо територіальної цілісності Вірменії не зміниться. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє видання «Новини-Вірменія».

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«ОДКБ замість того, щоб виконувати свої зобов'язання перед Вірменією у сфері безпеки, навпаки – створює проблеми безпеки», – заявив Пашинян.

За словами прем'єра, ця позиція є загрозою національній безпеці Вірменії. Він додав, що з огляду на ці обставини, ОДКБ, всупереч власним зобов'язанням, згідно з якими мала б продемонструвати відповідну позицію з питання безпеки Вірменії, робить протилежне.

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Пашинян зазначив, що ОДКБ поставили запитання про те, якою є зона відповідальності організації у Вірменії, назвавши загрозою продемонстровану з цього питання позицію.

«Що стосується того, що означає моя заява про те, що ми практично заморозили діяльність в ОДКБ, то вона означає таке: ми в ОДКБ не маємо постійного представника вже рік, ми не беремо участі в заходах на високому і найвищому рівні вже досить тривалий час. Звісно, в ОДКБ діє принцип консенсусу під час ухвалення рішень, тому ми нічого не блокуємо, але й не беремо участі з простої причини: у нас немає відповіді на запитання, чому маємо брати участь?» – сказав прем'єр.

Пашинян заявив, що якщо ситуація не зміниться, то йтиметься вже про фактичне юридичне заморожування участі в ОДКБ.

Нагадаємо, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян поставив під сумнів, чи повинна Вірменія залишатися членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Згодом Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

Нагадаємо, Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни.

Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вдертися на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до ексклава Нахічевань.