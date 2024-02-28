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Вірменія може юридично заморозити участь в Організації договору про колективну безпеку

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вірменія може юридично заморозити участь в Організації договору про колективну безпеку
Пашинян каже, позиція ОДКБ щодо Вірменії є загрозою національній безпеці країни
фото з відкритих джерел

Пашинян заявив, що замість гарантій безпеки ОДКБ «створює проблеми безпеки»

Уряд Вірменії готовий юридично заморозити участь країни в Організації договору про колективну безпеку, якщо позиція організації щодо територіальної цілісності Вірменії не зміниться. Про це заявив прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян, повідомляє видання «Новини-Вірменія».

«ОДКБ замість того, щоб виконувати свої зобов'язання перед Вірменією у сфері безпеки, навпаки – створює проблеми безпеки», – заявив Пашинян.

За словами прем'єра, ця позиція є загрозою національній безпеці Вірменії. Він додав, що з огляду на ці обставини, ОДКБ, всупереч власним зобов'язанням, згідно з якими мала б продемонструвати відповідну позицію з питання безпеки Вірменії, робить протилежне.

Пашинян зазначив, що ОДКБ поставили запитання про те, якою є зона відповідальності організації у Вірменії, назвавши загрозою продемонстровану з цього питання позицію.

«Що стосується того, що означає моя заява про те, що ми практично заморозили діяльність в ОДКБ, то вона означає таке: ми в ОДКБ не маємо постійного представника вже рік, ми не беремо участі в заходах на високому і найвищому рівні вже досить тривалий час. Звісно, в ОДКБ діє принцип консенсусу під час ухвалення рішень, тому ми нічого не блокуємо, але й не беремо участі з простої причини: у нас немає відповіді на запитання, чому маємо брати участь?» – сказав прем'єр.

Пашинян заявив, що якщо ситуація не зміниться, то йтиметься вже про фактичне юридичне заморожування участі в ОДКБ.

Нагадаємо, прем’єр Вірменії Нікол Пашинян поставив під сумнів, чи повинна Вірменія залишатися членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Згодом Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

Нагадаємо, Вірменія звинуватила Азербайджан у підготовці до війни.

Єреван стурбований тим, що Азербайджан, підбадьорений успіхом у Карабасі, може вдертися на територію Вірменії, щоб створити сухопутний міст до ексклава Нахічевань.

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Теги: Вірменія Нікол Пашинян уряд ОДКБ

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