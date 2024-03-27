Теракт у «Крокус Сіті Хол» показав три слабкі місця Путіна – The Times

Послідовність подій у Росії показує, як Путін поступово втрачає контроль над подіями в країні

Теракт у Підмосковному «Крокус Сіті Хол» виявив хиткість позицій Путіна, неготовність апарату безпеки РФ до нової загрози і низьку достовірність військової риторики режиму. Про це пише британська газета The Times.

Зазначається, що послідовність подій у Росії показує, як Путін поступово втрачає контроль над подіями в країні.

«Війна в Україні позбавила його вузького бачення? Одне можна сказати напевно: прості росіяни, які уявляли, що голосують за довіреного лідера, тепер бояться майбутнього», – йдеться в публікації.

Формуються три сценарії того, що сталося, пише видання:

це була операція під чужим прапором, щоб терористів представити, як українських спільників, тим самим розпалюючи суспільний гнів проти Києва і узаконюючи загальну мобілізацію;

Путін міг би використовувати теракт як спосіб заморозити війну в Україні, зосередившись на більш загальній війні з тероризмом;

Путін уже втратив контроль, дозволивши взяти гору внутрішнім чварам.

«Повернення ісламістського терору в Росію було одночасно передбачуваним і проігнорованим. Втручання Путіна в Сирію з метою підтримати м'ясника Асада принесло йому мало друзів. Центральноазіатські республіки відчувають його слабкість... Путін посилить обмін розвідданими про ІДІЛ з Туреччиною, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю», – йдеться у статті.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух.

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.