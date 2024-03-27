Головна Світ Політика
search button user button menu button

Теракт у «Крокус Сіті Хол» показав три слабкі місця Путіна – The Times

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Теракт у «Крокус Сіті Хол» показав три слабкі місця Путіна – The Times
22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою стався теракт
фото з відкритих джерел

Послідовність подій у Росії показує, як Путін поступово втрачає контроль над подіями в країні

Теракт у Підмосковному «Крокус Сіті Хол» виявив хиткість позицій Путіна, неготовність апарату безпеки РФ до нової загрози і низьку достовірність військової риторики режиму. Про це пише британська газета The Times.

Зазначається, що послідовність подій у Росії показує, як Путін поступово втрачає контроль над подіями в країні.

«Війна в Україні позбавила його вузького бачення? Одне можна сказати напевно: прості росіяни, які уявляли, що голосують за довіреного лідера, тепер бояться майбутнього», – йдеться в публікації.

Формуються три сценарії того, що сталося, пише видання:

  • це була операція під чужим прапором, щоб терористів представити, як українських спільників, тим самим розпалюючи суспільний гнів проти Києва і узаконюючи загальну мобілізацію;
  • Путін міг би використовувати теракт як спосіб заморозити війну в Україні, зосередившись на більш загальній війні з тероризмом;
  • Путін уже втратив контроль, дозволивши взяти гору внутрішнім чварам.

«Повернення ісламістського терору в Росію було одночасно передбачуваним і проігнорованим. Втручання Путіна в Сирію з метою підтримати м'ясника Асада принесло йому мало друзів. Центральноазіатські республіки відчувають його слабкість... Путін посилить обмін розвідданими про ІДІЛ з Туреччиною, Китаєм, Іраном і Північною Кореєю», – йдеться у статті.

Нагадаємо, що ввечері 22 березня у концертному залі «Крокус Сіті Хол» під Москвою почалася стрілянина. Люди у військовій формі відкрили вогонь із автоматичної зброї. На кадрах із місця подій видно, що нападників щонайменше п'ятеро. Згодом концертний зал загорівся, над ним виднілися клуби чорного диму. Очевидці також повідомляли, що пролунав вибух. 

Як повідомлялося, ФСБ Росії затримала 11 осіб, зокрема чотирьох терористів, які нібито безпосередньо брали участь в організації теракту у «Крокус Сіті Холі». Перед цим російські ЗМІ повідомляли, що у вчиненні теракту підозрюються шестеро таджиків. Міністерство закордонних справ Таджикистану вже відреагувало на звинувачення.

Читайте також:

Теги: росія теракт путін

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Генсек НАТО підкреслив, що Україна вже завдала важких втрат російським силам
Єнс Столтенберґ: Вступ України до НАТО – це не питання «якщо», це питання «коли»
21 березня, 13:52
Поляки розкритикували виборчиий процес у Росії
Польща відреагувала на результати виборів у Росії
18 березня, 08:56
Такі ракети низької якості та мають недосконалу систему управління
Скільки північнокорейських ракет випустила Росія по Україні: дані Генпрокуратури
14 березня, 21:47
Із російським наступом зараз відбувається те саме, що відбувалося з українським восени минулого року
Стабілізація чи тимчасова пауза? Огляд ситуації на фронті
14 березня, 11:25
З жовтня угруповання хуситів здійснило 99 нападів у Червоному морі й прилеглих водах, унаслідок яких постраждало 15 комерційних суден, у тому числі чотири американських
США проводили таємні перемовини з Іраном, аби врегулювати ситуацію з хуситами – ЗМІ
14 березня, 09:54
Літак Іл-76 розбився в Іванівській області під час заходу на посадку
Падіння Іл-76 під Іваново: з'явилися перші кадри з місця події (відео)
12 березня, 14:32
Людмила Улицька оголошена «іноагентом»
Росія оголосила «іноагентом» письменницю, яка виступила проти війни з Україною
2 березня, 10:12
Суди послалися на те, що Фонд боротьби з корупцією, визнаний російською владою екстремістською організацією, неодноразово використовував ім'я та прізвище «Олексій Навальний» як «атрибутику та символіку»
У Росії прізвище Навального прирівняно до екстремістської символіки
2 березня, 07:53
Компанія вимагатиме компенсацію вартості своїх акцій у ПАТ «Фортум» та інвестицій у Росії
Фінська компанія подала до суду на Росію через конфіскацію активів
27 лютого, 20:07

Політика

У Європолі стався масштабний витік конфіденційних даних – Politico
У Європолі стався масштабний витік конфіденційних даних – Politico
Теракт у «Крокус Сіті Хол» показав три слабкі місця Путіна – The Times
Теракт у «Крокус Сіті Хол» показав три слабкі місця Путіна – The Times
Війна в Україні. Британський експерт назвав головну помилку адміністрації Байдена
Війна в Україні. Британський експерт назвав головну помилку адміністрації Байдена
Ще одного розробника гіперзвукових ракет Путіна звинувачено у держзраді
Ще одного розробника гіперзвукових ракет Путіна звинувачено у держзраді
Варшава хоче підписати протокол розбіжностей з Україною
Варшава хоче підписати протокол розбіжностей з Україною
Після тривожних заяв президента Сербії ще одна країна ЄС заговорила про небезпеку
Після тривожних заяв президента Сербії ще одна країна ЄС заговорила про небезпеку

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
20K
Привид корейського сценарію: Україна на роздоріжжі
17K
Поляки скуповують квартири в Іспанії, щоб було куди тікати в разі війни
16K
Один із стовпів пропаганди Московської церкви в Україні утік до Італії
12K
Фільм Алана Бадоєва не допустили до Національній Кінопремії. Режисер гостро відповів організаторам
9912
Зеленський розповів, яка доля чекатиме на Данілова
9703
Одне із міст Швейцарії стало «безпечною гаванню для біженців»: що це означає

Новини

Україна вийшла на Євро-2024 з футболу, вибухи в Білгороді: головне за ніч
Сьогодні, 06:31
Подекуди туман, без опадів: прогноз погоди на 27 березня
Сьогодні, 04:50
День театру. Які свята відзначаємо 27 березня
Сьогодні, 00:19
Пожежа на електростанції у РФ, арешт підозрюваних у теракті в «Крокусі»: головне за ніч
25 березня, 06:31
Дощі, подекуди туман: прогноз погоди на 25 березня
25 березня, 05:20
День Служби безпеки України. Які свята відзначаємо 25 березня
25 березня, 00:50

Прес-релізи

У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
У Києві запустили акселератор для технологічних рішень «Стійке місто»
7 березня, 12:55
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua