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Вірменія хоче подати заявку на вступ до Євросоюзу

Надія Карбунар
glavcom.ua
Вірменія хоче подати заявку на вступ до Євросоюзу
Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ
фото з відкритих джерел

Країна прагне налагодити тісніші зв’язки із Заходом в умовах напруженості з традиційним союзником Росією

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що країна розглядає можливість подання заявки на членство в Європейському Союзі. Про це він сказав в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.

«Сьогодні у Вірменії широко обговорюється багато нових можливостей, і це не буде секретом, якщо я скажу, що це включає членство в Європейському Союзі», – сказав Мірзоян.

Вірменія прагне налагодити тісніші зв’язки із Заходом в умовах напруженості з традиційним союзником Росією.

За даними видання Hraparak, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів закриту зустріч з депутатами парламенту, міністрами, секретарем Ради безпеки та керівництвом правлячої партії. Учасники обговорювали питання, пов'язані з початком процесу вступу до ЄС.

Пашинян також назвав терміни подання заявки – Єреван має підготувати та направити всі необхідні документи не пізніше осені.

Нагадаємо, спікер Національних зборів Ален Симонян заявив, що Вірменії слід замислитися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що уряд країни готовий юридично заморозити участь країни в Організації договору про колективну безпеку, якщо позиція організації щодо територіальної цілісності Вірменії не зміниться. Він поставив під сумнів, чи повинна Вірменія залишатися членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Згодом Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.

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Теги: Нікол Пашинян Єреван документи партії міністр

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