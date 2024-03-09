Вірменія хоче подати заявку на вступ до Євросоюзу

Країна прагне налагодити тісніші зв’язки із Заходом в умовах напруженості з традиційним союзником Росією

Міністр закордонних справ Вірменії Арарат Мірзоян заявив, що країна розглядає можливість подання заявки на членство в Європейському Союзі. Про це він сказав в інтерв'ю турецькому телеканалу TRT World.

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«Сьогодні у Вірменії широко обговорюється багато нових можливостей, і це не буде секретом, якщо я скажу, що це включає членство в Європейському Союзі», – сказав Мірзоян.

Вірменія прагне налагодити тісніші зв’язки із Заходом в умовах напруженості з традиційним союзником Росією.

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За даними видання Hraparak, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян провів закриту зустріч з депутатами парламенту, міністрами, секретарем Ради безпеки та керівництвом правлячої партії. Учасники обговорювали питання, пов'язані з початком процесу вступу до ЄС.

Пашинян також назвав терміни подання заявки – Єреван має підготувати та направити всі необхідні документи не пізніше осені.

Нагадаємо, спікер Національних зборів Ален Симонян заявив, що Вірменії слід замислитися про можливість стати кандидатом на членство в Євросоюзі.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що уряд країни готовий юридично заморозити участь країни в Організації договору про колективну безпеку, якщо позиція організації щодо територіальної цілісності Вірменії не зміниться. Він поставив під сумнів, чи повинна Вірменія залишатися членом Організації договору про колективну безпеку (ОДКБ).

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Раніше Вірменія вже ігнорувала саміт ОДКБ. Влада Вірменії вже неодноразово виказувала свою незадоволеність відсутністю ефективної підтримки ОДКБ в рамках міжнародної співпраці її країн-членів.

Згодом Пашинян засумнівався в ефективності ОДКБ і російських миротворців у Карабасі. За його словами, системи безпеки і союзники, на яких Вірменія покладалася протягом багатьох років, показали вразливість його країни.