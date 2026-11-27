Президент США Дональд Трамп, відповідаючи на запитання про співпрацю з новим керівництвом Ізраїлю, несподівано почав говорити про «знищену армію», очевидно, переплутавши країну з Іраном. Про це він зауважив під час спілкування з пресою до Дня подяки, передає «Главком».

Курйоз стався під час спілкування з журналістами. Один із них запитав американського лідера, чи планує він зателефонувати прем’єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу та чи готові США співпрацювати з новим керівництвом країни. Натомість Трамп почав розповідати про знищену армію.

«Ми намагаємося дати їм шанс проявити розсудливість. У них немає збройних сил. Їхні збройні сили знищені. Їхні повітряні сили знищені. Їхній флот знищений. Їхня протиповітряна оборона знищена», – сказав президент США.

Трамп додав, що «вони не змогли нічого вдіяти» зі своїми ядерними об’єктами, які, за його словами, знищили США. Він також згадав про можливість удару по горі Пікакс (вершина в Ірані, де розташований підземний ядерний об’єкт – «Главком»), але зазначив, що хотів би досягти угоди.

Раніше президент США Дональд Трамп під час зустрічі з військовослужбовцями Національної гвардії та співробітниками федеральних правоохоронних органів у Вашингтоні знову припустився помилки у своїх розповідях.