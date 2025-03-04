Головна Світ Політика
search button user button menu button

Ле Пен розкритикувала США за зупинку військової допомоги Україні

Ростислав Вонс
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Ле Пен розкритикувала США за зупинку військової допомоги Україні
Лідерка «Національного об’єднання» переконана, США мали дати час Україні перед тим, як припинити надання зброї
фото: Reuters

Французька депутатка вважає, що зупинка надання американського озброєння не є найкритичнішим рішенням Трампа

Лідерка правопопулістського «Національного об’єднання» Марін Ле Пен засудила рішення президента США Дональда Трампа зупинити військову допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Коментуючи вчинок Трампа, Ле Пен зазначила, що «безцеремонність цього рішення підлягає засудженню».

«Це дуже жорстоко стосовно українських солдатів, які займаються патріотичним захистом своєї країни», – заявила вона.

Як наголосила лідерка французької ультраправої партії, ніхто не може змусити Сполучені Штати продовжувати свою підтримку, якщо Вашингтон більше цього не бажає робити. Однак вона вважає, що «не дати Україні розумний час, щоб перелаштуватися – дуже сумнівно».

Тим часом Марін Ле Пен зазначила, що припинення американської допомоги у сфері розвідки, технологічної та цифрової підтримки є більш критичним, ніж надання зброї Україні. 

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва. 

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить. 

До слова, українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які у понеділок обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, продовжують втрачати вартість на тлі інформації про призупинення військової допомоги від Америки.

Читайте також:

Теги: Марін Ле Пен військова допомога Дональд Трамп Франція США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Канаду і Мексику чекають нові тарифи від Трампа
«Вони не впоралися»: Трамп ввів нові мита на імпорт із двох країн
Сьогодні, 10:21
США вводять нові тарифи для Канади та Мексики
Нові мита Трампа для Канади та Мексики: фондові ринки падають напередодні змін
Сьогодні, 07:37
Гар Стьоре під час візиту до Києва 24 лютого 2025 року
Норвегія цього року хоче збільшити допомогу Україні
1 березня, 15:07
Президент Франції Еммануель Макрон та прем’єр-міністр Великобританії Кір Стармер відвідають Білий дім
Стармер та Макрон зустрінуться з Трампом у Білому домі: названо дати
20 лютого, 22:54
Макрон розповів, що планує сказати Трампу під час свого візиту до Вашингтона
Макрон підтримав Зеленського після критики Трампа
20 лютого, 21:35
Американський президент заявив, що Володимир Зеленський є «диктатором без виборів»
Зеленський подякував за підтримку на тлі критики з боку адміністрації Трампа
19 лютого, 21:33
У Саудівській Аравії завершилася перша сесія переговорів між США та РФ
Переговори між США та РФ у Саудівській Аравії: з'явилися перші подробиці
18 лютого, 14:22
Дональд Трамп заявив, що Канада занадто покладається на США
Трамп зробив нову заяву про намір приєднати Канаду до США
10 лютого, 15:58
Ziferblat виступить 13 травня у першому півфіналі Євробачення у Швейцарії
Україна обрала представника на Євробачення-2025, Трамп поговорив з Путіним: головне за ніч
9 лютого, 07:21

Політика

Ле Пен розкритикувала США за зупинку військової допомоги Україні
Ле Пен розкритикувала США за зупинку військової допомоги Україні
Після суперечки в Білому домі президент-популіст позбувся спільних фото з Зеленським
Після суперечки в Білому домі президент-популіст позбувся спільних фото з Зеленським
Кремль відреагував на призупинення Трампом військової допомоги Україні
Кремль відреагував на призупинення Трампом військової допомоги Україні
У парламенті Сербії опозиція застосувала сльозогінний газ та димові шашки (відео)
У парламенті Сербії опозиція застосувала сльозогінний газ та димові шашки (відео)
Світлошумові гранати чи яйця? Демократи думають, як зірвати звернення Трампа до Конгресу
Світлошумові гранати чи яйця? Демократи думають, як зірвати звернення Трампа до Конгресу
Туск підтвердив зупинку військової допомоги США через Польщу. Шмигаль каже: поставки йдуть
Туск підтвердив зупинку військової допомоги США через Польщу. Шмигаль каже: поставки йдуть

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
178K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 березня: ситуація на фронті
63K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 березня 2025
14K
Атака на полігон на Дніпропетровщині. Військові розповіли про події перед ударом
12K
Індія будує газопровід-гігант, який вплине на весь ринок
6512
Ціни на нафту падають після призупинення військової допомоги Україні
6330
Зупинка військової допомоги від США. Стало відомо, якого озброєння це стосується

Новини

4 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Повітряна тривога через ракетну небезпеку тривала 24 хвилини
Вчора, 12:09
3 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:01
2 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
2 березня, 00:01
1 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
1 березня, 00:01
Емоційна зустріч Зеленського та Трампа, звільнення у Кабміні та КМДА. Головне за 28 лютого
28 лютого, 21:07

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua