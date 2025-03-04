Ле Пен розкритикувала США за зупинку військової допомоги Україні

Лідерка «Національного об’єднання» переконана, США мали дати час Україні перед тим, як припинити надання зброї

Французька депутатка вважає, що зупинка надання американського озброєння не є найкритичнішим рішенням Трампа

Лідерка правопопулістського «Національного об’єднання» Марін Ле Пен засудила рішення президента США Дональда Трампа зупинити військову допомогу Україні. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Le Figaro.

Коментуючи вчинок Трампа, Ле Пен зазначила, що «безцеремонність цього рішення підлягає засудженню».

«Це дуже жорстоко стосовно українських солдатів, які займаються патріотичним захистом своєї країни», – заявила вона.

Як наголосила лідерка французької ультраправої партії, ніхто не може змусити Сполучені Штати продовжувати свою підтримку, якщо Вашингтон більше цього не бажає робити. Однак вона вважає, що «не дати Україні розумний час, щоб перелаштуватися – дуже сумнівно».

Тим часом Марін Ле Пен зазначила, що припинення американської допомоги у сфері розвідки, технологічної та цифрової підтримки є більш критичним, ніж надання зброї Україні.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп наказав призупинити всю військову допомогу Україні. Це в першу чергу торкнеться ракет до ППО та боєприпасів.

Під час зустрічі президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського 28 лютого розгорілася справжня суперечка. Під час відповідей на питання журналістів Трампа і Зеленського, віцепрезидент США Джей Ді Венс втрутився у розмову після слів Зеленського про необхідність надати Україні гарантії безпеки та активно включити Україну до переговорного процесу.

Як відомо, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп готовий відновити переговори з українським лідером Володимиром Зеленським щодо природних ресурсів, але це можливо лише за умови зміни позиції Києва.

У свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив після безпекового саміту в Лондоні, що готовий ще раз зустрітися з американським колегою Дональдом Трампом, якщо той його запросить.

До слова, українські акції на Варшавській фондовій біржі (WSE), які у понеділок обвалилися на 15,3% після конфлікту між президентами України та США, продовжують втрачати вартість на тлі інформації про призупинення військової допомоги від Америки.