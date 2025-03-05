Макрон готує звернення до нації через «часи великої непевності»

До слова, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів

Звернення прозвучить перед самітом ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон виступить з публічним зверненням у середу о 20:00 за місцевим часом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на X (Twitter).

Звернення прозвучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу.

«Дорогі мої співвітчизники. У цей час великої непевності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері о 20:00», – написав Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон намагається відновити діалог між Києвом і Вашингтоном після напруженого обміну між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі. Французький лідер вважає, що дистанціювання США від України не відповідає їхнім інтересам.

Макрон назвав прес-конференцію після зустрічі двох президентів «сюрреалістичним моментом», проте наголосив, що це не є підставою для розриву відносин.

«Окрім емоцій, потрібно повернутися до спокою, поваги та усвідомлення важливості ситуації, щоб знайти конкретні рішення», – заявив Макрон.

Також президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні.

До слова, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. Так, французькі винищувачі з відповідним озброєнням можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після перемоги на виборах, закликав Британію та Францію розширити свій ядерний захист, оскільки він прагне «незалежності» Європи від адміністрації президента США.