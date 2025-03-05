Макрон готує звернення до нації через «часи великої непевності»
Звернення прозвучить перед самітом ЄС
Президент Франції Емманюель Макрон виступить з публічним зверненням у середу о 20:00 за місцевим часом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на X (Twitter).
Звернення прозвучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу.
«Дорогі мої співвітчизники. У цей час великої непевності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері о 20:00», – написав Макрон.
Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон намагається відновити діалог між Києвом і Вашингтоном після напруженого обміну між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі. Французький лідер вважає, що дистанціювання США від України не відповідає їхнім інтересам.
Макрон назвав прес-конференцію після зустрічі двох президентів «сюрреалістичним моментом», проте наголосив, що це не є підставою для розриву відносин.
«Окрім емоцій, потрібно повернутися до спокою, поваги та усвідомлення важливості ситуації, щоб знайти конкретні рішення», – заявив Макрон.
Також президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні.
До слова, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. Так, французькі винищувачі з відповідним озброєнням можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.
Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після перемоги на виборах, закликав Британію та Францію розширити свій ядерний захист, оскільки він прагне «незалежності» Європи від адміністрації президента США.
Коментарі — 0