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Макрон готує звернення до нації через «часи великої непевності»

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Макрон готує звернення до нації через «часи великої непевності»
До слова, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів
фото: REUTERS/Pedro Nunes

Звернення прозвучить перед самітом ЄС

Президент Франції Емманюель Макрон виступить з публічним зверненням у середу о 20:00 за місцевим часом. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на X (Twitter).

Звернення прозвучить перед самітом ЄС, на якому йтиметься як про підтримку України, так і нарощення обороноздатності Євросоюзу.

«Дорогі мої співвітчизники. У цей час великої непевності, коли світ стикається з найбільшими викликами, я звернуся до вас сьогодні ввечері о 20:00», – написав Макрон.

Нагадаємо, президент Франції Еммануель Макрон намагається відновити діалог між Києвом і Вашингтоном після напруженого обміну між Володимиром Зеленським і Дональдом Трампом у Білому домі. Французький лідер вважає, що дистанціювання США від України не відповідає їхнім інтересам. 

Макрон назвав прес-конференцію після зустрічі двох президентів «сюрреалістичним моментом», проте наголосив, що це не є підставою для розриву відносин.

«Окрім емоцій, потрібно повернутися до спокою, поваги та усвідомлення важливості ситуації, щоб знайти конкретні рішення», – заявив Макрон.

Також президент Франції Еммануель Макрон і премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер разом із президентом України Володимиром Зеленським готові відвідати Вашингтон наступного тижня, аби представити план врегулювання війни в Україні. 

До слова, Франція готова використовувати свої сили ядерного стримування, щоб захистити Європу замість Сполучених Штатів. Так, французькі винищувачі з відповідним озброєнням можуть бути розгорнуті в Німеччині, оскільки США погрожують вивести свої сили з континенту.

Майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц після перемоги на виборах, закликав Британію та Францію розширити свій ядерний захист, оскільки він прагне «незалежності» Європи від адміністрації президента США.

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Теги: міністр Франція Еммануель Макрон президент Вашингтон

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