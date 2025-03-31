Ле Пен уперше прокоментувала вирок суду

Глава «Національного об'єднання»: «Мене усунули, але і позбавили голосів мільйонів французів»

Очільниця партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен назвала вирок суду у справі про розкрадання державних коштів «політичним рішенням». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на TF1.

За словами Ле Пен, судді ухвалили рішення, аби «перешкодити брати участь у президентських виборах».

Глава «Національного об'єднання» назвала вирок «порушенням принципу верховенства права», назвавши себе «фаворитом президентських виборів». Вона також підтвердила, що подасть апеляцію на рішення «якнайшвидше».

«Мене усунули, але і позбавили голосів мільйонів французів», – каже вона, додавши, що «не дозволить себе так усунути».

Нагадаємо, у понеділок, 31 березня, паризький суд визнав очільницю партії «Національне об'єднання» Марін Ле Пен винною у розкраданні державних коштів й заборонив їй балотуватися на державні посади.

Вирок передбачає два роки ув'язнення умовно, а ще два – домашній арешт з носінням електронного браслета. Він позбавляє Ле Пен права балотуватися до Європарламенту та на будь-які державні посади терміном на пʼять років.

Разом із Ле Пен, ще вісім депутатів Європарламенту були визнані винними в привласненні коштів у справі парламентських помічників «Національного об'єднання».

Обвинувачення просило призначити Ле Пен п'ять років тюремного ув'язнення та негайну п'ятирічну заборону обіймати державні посади, що завадило б їй балотуватися на заміну Еммануелю Макрону у 2027 році.

До слова, про розслідування щодо Ле Пен стало відомо у липні 2024 року. Головного опонента чинного президента Франції Еммануеля Макрона на минулих парламентських виборах запідозрили у незаконному фінансуванні її президентської кампанії 2022 року.