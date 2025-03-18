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Франція розмістить біля кордону з Німеччиною винищувачі з ядерними ракетами

Варвара Шолян
glavcom.ua
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Франція розмістить біля кордону з Німеччиною винищувачі з ядерними ракетами
Франція має прискорити замовлення нових винищувачів Rafale
фото з відкритих джерел

Президент Макрон обіцяє подбати про спільну безпеку

До 2035 року на французькій авіабазі «Люксей», розташованій неподалік кордону з Німеччиною, розмістяться оновлені винищувачі Dassault Rafale, оснащені гіперзвуковими ядерними ракетами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, яку наводить BMF TV.

Макрон пообіцяв збільшити та прискорити замовлення нових винищувачів Rafale і наголосив, що розміщення модернізованих літаків з ядерними ракетами на авіабазі «Люксей» стане «ключовим компонентом постійного оновлення сил ядерного стримування».

Раніше президент Франції повідомляв, що вирішив розпочати дискусію щодо використання французької ядерної зброї для захисту всього Євросоюзу.

Також Еммануель Макрон доручив уряду Франції якнайшвидше виділити додаткові кошти на оборону – на тлі побоювань щодо зміни політики США стосовно Європи за президентства Дональда Трампа.

«Главком» повідомляв, що Франція може передати Україні додаткові винищувачі Mirage 2000. На це натякнув напередодні, 17 березня, президент Франції Еммануель Макрон у інтерв’ю Le Parisien. 

Щодо Німеччини, то сьогодні,18 березня, нижня палата Бундестагу підтримала законопроєкт, що відкриє можливість для запозичення сотень мільярдів євро задля зміцнення німецьких Збройних сил.

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Теги: безпека Еммануель Макрон ракета винищувач Франція

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