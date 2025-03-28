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План Британії та Франції щодо миротворців в Україні зазнає невдач – WSJ

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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План Британії та Франції щодо миротворців в Україні зазнає невдач – WSJ
Макрон та Стармер прагнуть отримати гарантії від США
фото: Офіс Президента

Президент Франції Макрон не зміг отримати публічні зобов’язання від партнерів щодо відправлення військових

Велика Британія та Франція стикаються з труднощами у спробах переконати інших європейських лідерів у необхідності розміщення миротворчих сил в Україні, оскільки союзники сумніваються в гарантіях безпеки з боку США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Wall Street Journal.

За даними видання, президент Франції Емманюель Макрон намагався досягти домовленості щодо розгортання європейських сухопутних, повітряних і морських сил під час зустрічі «Коаліції охочих», яка відбулася 27 березня в Парижі.

Переговори тривали кілька годин і включали телефонну розмову з експрезидентом США Дональдом Трампом. Однак Макрон не зміг отримати публічні зобов’язання від партнерів щодо відправлення військових. Він зазначив, що деякі країни висловили готовність підтримати ініціативу під час приватних розмов.

Наразі Лондон і Париж прагнуть направити до України групу фахівців, яка оцінить необхідну кількість європейських військ та визначить місця їхнього розміщення. За словами Макрона, радники працюватимуть з українськими військовими, щоб забезпечити їх належним оснащенням для протидії російській агресії.

Головне занепокоєння європейських держав викликає питання про те, чи підтримуватиме Вашингтон європейський контингент у разі нападу з боку Росії. Спецпредставник Трампа Стів Віткофф раніше критично висловився про франко-британську ініціативу, назвавши її спробою «виглядати як Вінстон Черчилль».

«Я хочу, щоб американці були на нашому боці. Але ми повинні бути готові до ситуації, коли вони можуть не приєднатися», – заявив Макрон.

На тлі американо-російських переговорів європейські посадовці стурбовані тим, що США можуть поступитися вимогам Москви.

Міністр оборони Великої Британії Кір Стармер наполягає на встановленні крайнього терміну, до якого Росія повинна погодитися на припинення вогню. У Лондоні розглядають різні варіанти розвитку подій, але всі вони залежать від підтримки США. Зокрема, навіть тимчасове припинення бойових дій уздовж лінії фронту потребуватиме американського супутникового моніторингу в реальному часі.

Франція та Велика Британія також прагнуть отримати гарантії, що американські системи протиракетної оборони захищатимуть європейські війська в Україні, а також забезпечення логістичної підтримки, включно з дозаправленням у повітрі та транспортними літаками для перевезення військових.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон оголосив про новий пакет військової підтримки України на €2 млрд. Як передає «Главком», про це Макрон повідомив під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Парижі 26 березня.

Емманюель Макрон наголосив, що найближчим часом Франція повинна «продовжувати підтримку України, для того, щоб вона залишалася стійкою».

«Я оголошую про додаткові два мільярди євро військової підтримки України. Як ви знаєте, Франція з перших днів (повномасштабного вторгнення - ред.) надавала підтримку, яка відповідає потребам збройних сил України. Ми надаємо засоби ППО та ракети, щоб Україна утримувала фронт», – зазначив Макрон.

Теги: Еммануель Макрон Кір Стармер Велика Британія Франція

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