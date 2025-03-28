Головна Світ Політика
search button user button menu button

Держдеп США офіційно заявив про розпуск USAID

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
google social img telegram social img facebook social img
Держдеп США офіційно заявив про розпуск USAID
Держдеп вважає, що рішення «значно підвищить ефективність, підзвітність, одноманітність і стратегічний вплив» іноземної допомоги США
фото: U.S. Navy

Reuters: Майже всі співробітники USAID, які ще не звільнені, втратять роботу в липні та вересні

Державний департамент офіційно сповістив Конгрес про рішення припинити незалежну діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Його функції та програми перейдуть до департаменту. Як передає «Главком», про це повідомляють ABC News та CNN.

У Міністерстві закордонних справ вважають, що рішення «значно підвищить ефективність, підзвітність, одноманітність і стратегічний вплив» іноземної допомоги США, дозволивши «нації та президенту одностайно промовляти у закордонних справах».

Також у Держдепі планують «оцінити», чи варто повторно наймати співробітників агентства.

Reuters пише, що майже всі співробітники USAID, які ще не звільнені, втратять роботу в липні та вересні.

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

Як відомо, після шеститижневої перевірки Сполучені Штати Америки офіційно скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку.

До слова, окружний суддя США Теодор Чуанг постановив, що Ілон Маск та його Департамент з питань ефективності уряду, ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку.

Читайте також:

Теги: США Держдепартамент США

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Держсекретар США Марко Рубіо, міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, радник президента Росії Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрій Ушаков і члени делегацій беруть участь у переговорах в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія, 18 лютого 2025 рок
Вашингтон пішов на поступки Москві: що не так з переговорами?
Вчора, 12:38
Дональд Трамп залишатиметься президентом США чотири роки, і з ним треба співпрацювати
Як Києву розмовляти із непрогнозованим Трампом. Експосол України у США дав пораду
25 березня, 07:00
Трамп заговорив про відносини між США та Індією
Трамп має намір ввести щодо Індії нові тарифи
20 березня, 10:14
Бен Стіллер, Марк Руффало та понад 400 голлівудських зірок закликають Трампа навести лад із ШІ
У Голлівуді актори закликають до обмежень для штучного інтелекту
19 березня, 08:42
Трампу доведеться думати щоби умови перемир’я, якщо воно буде, були відносно пристойними
Путін буде тягнути час. Але у Трампа його просто немає
14 березня, 18:18
Канада різко виступає проти Amazon
У провінції Канади повністю заблоковано постачання торгового гіганта США
11 березня, 08:34
Натуральна альтернатива Ozempic дає результати без побічних ефектів
Природний аналог Ozempic: учені знайшли альтернативу без побочок
8 березня, 14:11
Американці вирішили підзаробити на дефіциті яєць у США
Яєчна криза у США: громадяни почали здавати курей в оренду
7 березня, 08:24
Міністр оборони США Піт Геґсет називає призупинку військової допомоги тимчасовою
Міністр оборони США пояснив «паузу» в призупинці військової допомоги
6 березня, 23:01

Політика

Держдеп США офіційно заявив про розпуск USAID
Держдеп США офіційно заявив про розпуск USAID
Венс прибув у Гренландію без запрошення і пожалівся на холод
Венс прибув у Гренландію без запрошення і пожалівся на холод
Путін пропонує встановити «тимчасову владу» в Україні: реакція ООН
Путін пропонує встановити «тимчасову владу» в Україні: реакція ООН
Стало відомо, які країни США розглядають для моніторингу «енергетичного перемир’я»
Стало відомо, які країни США розглядають для моніторингу «енергетичного перемир’я»
США остаточно припинили фінансування програми з відстеження викрадених українських дітей
США остаточно припинили фінансування програми з відстеження викрадених українських дітей
ЄС закликав громадян мати 72-годинний набір виживання. Угорщина в істериці
ЄС закликав громадян мати 72-годинний набір виживання. Угорщина в істериці

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
98K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
14K
Слідство виявило в ексголови МСЕК Крупи криптоактиви
9107
Прогноз магнітних бур на 28-31 березня: якою буде сонячна активність
6432
На Курщині ліквідовано героя Росії

Новини

Пресконференція Зеленського та поява авіаційної вертикалі. Головне за 28 березня
Сьогодні, 20:56
28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua