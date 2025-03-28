Держдеп США офіційно заявив про розпуск USAID

Reuters: Майже всі співробітники USAID, які ще не звільнені, втратять роботу в липні та вересні

Державний департамент офіційно сповістив Конгрес про рішення припинити незалежну діяльність Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Його функції та програми перейдуть до департаменту. Як передає «Главком», про це повідомляють ABC News та CNN.

У Міністерстві закордонних справ вважають, що рішення «значно підвищить ефективність, підзвітність, одноманітність і стратегічний вплив» іноземної допомоги США, дозволивши «нації та президенту одностайно промовляти у закордонних справах».

Також у Держдепі планують «оцінити», чи варто повторно наймати співробітників агентства.

Reuters пише, що майже всі співробітники USAID, які ще не звільнені, втратять роботу в липні та вересні.

Нагадаємо, одразу після своєї інавгурації Дональд Трамп підписав указ про тимчасове призупинення всіх програм зовнішньої допомоги США на 90 днів до проведення перевірок, щоб визначити, чи відповідають вони його політичним цілям. Це вплинуло, у тому числі на USAID. Адміністрація Трампа фактично призупинила її діяльність 3 лютого.

Також «Главком» повідомляв, що генерального інспектора Агентства США з міжнародного розвитку Пола Мартіна було відправлено у відставку після того, як його відомство опублікувало доповідь із критикою рішення адміністрації Трампа щодо USAID.

Як відомо, після шеститижневої перевірки Сполучені Штати Америки офіційно скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку.

До слова, окружний суддя США Теодор Чуанг постановив, що Ілон Маск та його Департамент з питань ефективності уряду, ймовірно, використовували неконституційні повноваження під час ліквідації Агентства США з міжнародного розвитку.