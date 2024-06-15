Кремль відреагував на Саміт миру у Швейцарії

«Кремлю нема чого передати учасникам швейцарського саміту по Україні», – заявив Пєсков

У адміністрації російського диктатора Володимира Путіна назвали перший саміт миру, що сьогодні стартував у Швейцарії, «неконструктивним заходом». Про це речник Кремля Дмитро Пєсков заявив у коментарі росЗМІ.

За словами Пєскова, у Москві сподіваються, що «наступного разу ситуацію в Україні будуть обговорювати на конструктивнішому заході, ніж Швейцарський саміт».

«Кремлю нема чого передати учасникам швейцарського саміту по Україні», – заявив Пєсков.

Прессекретар диктатора також вважає «неконструктивною» реакцію заходу на «мирну пропозицію» Путіна.

Раніше глава Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що Україна готова представити Росії мирний план. Це станеться за підсумками Саміту миру, який відбувається у Швейцарії.

Нагадаємо, що 15−16 червня у Швейцарії відбудеться історичний Глобальний саміт миру, організований Україною. Очікується, що участь у ньому візьмуть лідери понад 100 країн світу, які об'єднаються, щоб знайти шляхи досягнення стійкого миру в Україні та за її межами. На саміт запрошені усі країни світу, окрім країни-агресорки Росії.

Раніше Швейцарія зафіксувала збільшення кількості кібератак та дезінформації напередодні Саміту миру.

До слова, у спільній заяві за підсумками Глобального саміту миру, організованого Україною, який відбудеться 15−16 червня у Швейцарії, не буде заклику до негайного виведення російських військ з території України.

Зазначимо, що російський диктатора Володимир Путін напередодні Глобального саміту миру озвучив нові умови миру. МЗС України вже відреагувало на ці заяви.