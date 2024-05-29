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Олег Постернак Політтехнолог, політичний консультант

Як Кремль підриває власні аргументи проти легітимності Зеленського

glavcom.ua
Кремль розкручує тему нелегітимності Зеленського
фото: glavcom.ua

Путін натякає на передачу влади в Україні спікеру Верховної Ради

Путін вчора продовжив прокачувати тему фейкової нелегітимності Зеленського, натякаючи на необхідність передачі влади спікеру Ради.

Думаю, Стефанчук десь відчував можливі танці навколо його посади і ще раніше завчасно відбудувався заявою про «ворогів України» та «політичних гнид», якими він назвав тих, хто сумнівається у легітимності Зеленського.

Російський спікер Володін також заявив, що договори із Зеленським не будуть мати юридичної сили. Російська кліка кинулась пихато тлумачити українську Конституцію на свій брехливий розсуд. Будемо вважати це тонкощами перекладу російською.

Насправді, це виглядає як політтехнологічний фол Кремля. Бо одна справа, коли міркування про легітимність виходять з боку лідерів опозиції чи якихось блогерів і це сприймається як природний дискурс (хоча і не факт, що не за замовлення іноземних гравців), а інша справа, коли це продукують кремлівські воєнні злочинці і старий диктатор особисто разом із найближчими посіпаками.

Адже пряме підключення Кремля до супроводу цієї теми, навпаки, знімає можливість для масштабування та поширення цієї теми у політичному полі, блокує внутрішньополітичне підхоплення, робить і так притягнуту за вуха аргументацію нікчемною. Бо коли ці заяви лунають з вуст ворога, то навіть тих, кого міг дратувати Зеленський, це буде зупиняти в кристалізації свого ставлення.

Тут зовсім мова не про підігрування українській владі. Скоріш за все, захопленість геополітичними мотивами і цілями, бажання використати дискурс для підриву Бюргенштокського саміту миру, що готується Україною. Ну і набиття штучних аргументів для розміну і торгу у майбутньому перемовному треку.

Росія буде пробувати змусити західні держави прийняти позицію заміни Зеленського як передстарту для переговорів.

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Джерело
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Теги: росія Верховна Рада війна путін Володимир Зеленський президент Руслан Стефанчук

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