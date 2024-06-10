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Газета The Times повідомила, як бунт Пригожина може поховати путінський режим

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Газета The Times повідомила, як бунт Пригожина може поховати путінський режим
Бунт Пригожина став серйозним викликом для Путіна
фото з відкритих джерел

Журналісти вважають, що Пригожин може стати людиною, «яка штовхнула камінчик і викликала каменепад, який поховав путінський режим»

Пригожина похитнув впевненість російських еліт у своєму диктаторі Володимирі Путіні та показав його слабкість. Про це повідомляє The Times.

Газета зазначає, що бунт Пригожина став викликом Путіну та Кремлю. Тому поки засновник ПВК «Вагнер» залишався живим, «привид революції переслідував РФ».

Як нагадує The Times, тоді глава Кремля нейтралізував загрозу у вигляді Пригожина – літак останнього розбився за невідомих обставин. Попри це, вплив від повстання не зник - російська еліта стала невпевненою в Путіні, а світ побачив слабкість режиму російського диктатора.

Журналісти наголошують, що авіакатастрофа стала першим випадком, коли глава Кремля «явно пішов проти взятих на себе зобов'язань». З того часу еліту в Росії переслідує відчуття того, що Путін «вже не той, хто раніше майстерно керував системою».

Тому, на думку The Times, Пригожин може стати людиною, «яка штовхнула камінчик і викликала каменепад, який поховав путінський режим».

Нагадаємо, що 23 серпня 2023 року у Тверській області РФ розбився бізнес-джет ватажка ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Усі пасажири та члени екіпажу загинули. Серед них нібито був і сам кухар Путіна. Росавіація опублікувала повний список пасажирів та членів екіпажу літака Embraer-135.

Вашингтон намагається з'ясувати, яким чином було збито літак «Вагнера».

Журналісти зробили припущення, що, ймовірно, літак терориста Пригожина було збито ракетою класу «земля-повітря», яку випустили з території Росії.

Раніше українська розвідка заявляла, що для того, щоб дізнатись, чи насправді Пригожин загинув в авіакатастрофі, потрібен ще час.

До слова, як повідомив The Wall Street Journal, ватажок ПВК «Вагнер» Євген Пригожин був убитий, його ліквідацію організував директор ФСБ та голова Радбезу Росії Микола Патрушев.

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Теги: Євген Пригожин ПВК «Вагнер» росія путін

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