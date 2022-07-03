Австралія анонсувала нові санкції для Росії: що заборонять

Країна вводить додаткові санкції для того аби Росія не могла фінансувати війну в Україні

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз анонсував нові санкції для Росії. Країна заборонить імпорт російського золота, щоб Росія не могла фінансувати війну. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

«Ми також знімемо мито на українські товари та оголосимо додаткові санкції проти Росії, а також заборонимо імпорт російського золота, щоб Росія не могла фінансувати цю війну», – сказав прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз.

Він додав, що Австралія буде оголошувати додаткові санкції проти Росії. Зокрема, це заборона на подорожі 16 російським міністрам та олігархам.

Нагадаємо, сьогодні президент Володимир Зеленський зустрівся у Києві з премʼєр-міністром Австралії Ентоні Албанізом. Під час переговорів австралійський прем’єр заявив про додатковий пакет посиленої допомоги.

Раніше прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанез відвідав Бучу, Гостомель та Ірпінь.

Також раніше уряд Австралії додав до санкційного списку ще 16 громадян Росії, серед яких колишня олімпійська гімнастка Аліна Кабаєва, яка обіймає посаду голови правління найбільшої приватної медіакомпанії Росії «Національна медіагрупа». Вважається, що вона має тісні особисті стосунки з Володимиром Путіним.

Також у рамках нової партії військової допомоги Австралія відправила в Україну перші чотири із 14 обіцяних бронетранспортерів М113.