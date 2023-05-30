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США не відмовилися від ідеї надання Україні Atacms – Байден

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
США не відмовилися від ідеї надання Україні Atacms – Байден
фото: defence-ua.com

Байден прокоментував загострення повітряних атак РФ по Києву

Сполучені Штати Америки все ще розглядають питання надання Україні далекобійних ракет Atacms. Про це заявив президент США Джо Байден відповідаючи на питання журналістів.

Байден прокоментував загострення повітряних атак РФ по Києву. Він зазначив, що ці атаки «не є несподіванкою».

«Саме тому ми повинні продовжувати надавати Україні все необхідне» – сказав президент США.

На уточнююче запитання щодо можливої передачі Україні далекобійних ракет Atacms. Байден відповів, що ця тема «все ще в грі», маючи на увазі, що питання продовжує розглядатись.

Раніше повідомлялося, що представники Конгресу США написали листа президенту Джо Байдену із закликом передати Україні зброю більшої дальності – балістичні ракети Atacms. Деякі конгресмени вважають, що Atacms можуть мати вирішальне значення на полі бою. Зазначається, що Atacms мають в чотири рази більший радіус дії, ніж Himars/ Ці ракети можна запускати з пускових установок, які Україна має у своєму розпорядженні. 

Раніше повідомлялося, що Держдеп США схвалив продаж зенітно-ракетної системи NASAMS для України.

Теги: ракета Джозеф Байден США балістичні ракети президент Україна

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