Кім Чен Ин назвав російське вторгнення на територію України «священною боротьбою»

Північнокорейський диктатор привітав свого російського колегу з Днем перемоги

Глава Північної Кореї Кім Чен Ин з нагоди 9 травня надіслав президенту Росії Владіміру Путіну телеграму, у якій підтримав воєнного злочинця у його загарбницькій війні на території України. Про це повідомляє Центральна телеграфна агенція КНДР.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Користуючись цією нагодою, ще раз шлю тепле бойове привітання вам, армії та народу Росії, які відважно піднялися на священну боротьбу за здійснення міжнародної справедливості та захист глобального світу проти насильства та тиранії імперіалістів», – зазначив Кім Чен Ин.

Північнокорейський диктатор також наголосив на впевненості у перемозі РФ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Товариш Кім Чен Ин висловив упевненість у тому, що стійкий і справедливий російський народ під керівництвом президента Путіна і надалі досягатиме перемоги на шляху для забезпечення суверенітету, гідності та стабільності в регіоні, зриваючи будь-які виклики та загрози з боку ворожих сил», – йдеться у телеграмі.

Нагадаємо, лідер Північної Кореї Кім Чен Ин оприлюднив нові цілі для армії країни на 2023 рік на засіданні керівної Трудової партії, натякаючи на ще один рік інтенсивних випробувань зброї та загострення напруги. Диктатор згадав про «новостворену складну ситуацію» на Корейському півострові і ширші політичні ландшафти. Йдеться загалом про ще один рік інтенсивних випробувань зброї та напруги. Він говорив, зокрема, про напрямок «антиворожої боротьби» та цілі щодо зміцнення обороноздатності.

Раніше, Північна Корея провела парад, показавши на ньому більше міжконтинентальних балістичних ракет, ніж будь-коли раніше, натякнувши на нову зброю на твердому паливі. Кадри, оприлюднені державними ЗМІ, показують 11 найбільших міжконтинентальних балістичних ракет КНДР Hwasong-17. Вони мають дальність, достатню для удару ядерною боєголовкою майже в будь-якій точці світу.

Також на параді були прототипи або макети нової твердопаливної міжконтинентальної балістичної ракети.