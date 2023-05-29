Масштабна повітряна тривога тривала майже годину

Станом на 17:52 відбій тривоги по всіх областях

У кількох областях України вкотре за день лунають сирени відбою.

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Станом на 17:52 відбій тривоги по всіх областях

Карта повітряних тривог виглядала так:

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Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Силами оборони України було знищено 67 повітряних цілей ворога.

Близько 11:30 росіяни атакували Київ балістичними ракетами.