Масштабна повітряна тривога тривала майже годину
Станом на 17:52 відбій тривоги по всіх областях
У кількох областях України вкотре за день лунають сирени відбою.
Станом на 17:52 відбій тривоги по всіх областях
Карта повітряних тривог виглядала так:
Нагадаємо, у ніч проти 29 травня російські окупанти атакували військові об’єкти та об’єкти критичної інфраструктури України крилатими ракетами та ударними дронами. Силами оборони України було знищено 67 повітряних цілей ворога.
Близько 11:30 росіяни атакували Київ балістичними ракетами.
Коментарі — 0