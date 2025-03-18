Німецький Бундестаг підтримав законопроєкт щодо суттєвого зміцнення оборони

Бундестаг підтримав «оборонний» законопроєкт, на черзі – голосування у Бундесраті

Майбутній канцлер назвав голосування «першим кроком до нової оборонної спільноти»

Сьогодні,18 березня, нижня палата парламенту Німеччини підтримала законопроєкт, що відкриє можливість для запозичення сотень мільярдів євро задля зміцнення німецьких Збройних сил і модернізації застарілої інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Politico.

Згідно з ухваленим документом, витрати на оборону, які перевищують 1% ВВП, виведуть з-під боргових обмежень. Також до цього винятку належатиме фінансова допомога Україні.

Крім військового фінансування, буде створений і спеціальний фонд у розмірі 500 млрд євро для стимулювання німецької економіки.

Майбутній канцлер ФРН Фрідріх Мерц, коментуючи голосування в Бундестазі, заявив, що це рішення «є першим великим кроком до створення нової європейської оборонної спільноти».

На думку Мерца, до цієї спільноти мають увійти не лише країни ЄС, а й Велика Британія та Норвегія.

У найближчу п’ятницю, 21 березня, Бундесрат (палата, що представляє федеральні землі) остаточно ухвалить законопроєкт щодо оборонних новацій.

Раніше про багатомільярдний пакет кредитного фінансування оборони та інфраструктури Німеччини домовилися блок ХДС/ХСС та Соціал-демократична партія (СДПН), що ведуть переговори про формування нового уряду.

Також «Главком» повідомляв, що німецький оборонний концерн Rheinmetall висловив готовність забезпечити озброєнням міжнародну миротворчу місію в Україні після завершення війни.