Очільник Rheinmetall назвав головні перешкоди, з якими німецький концерн зіткнувся в Україні

Паппергер також повідомив, коли запрацює новий завод з виробництва боєприпасів

Побудувати завод в Німеччині наразі є простішою задачею, ніж будувати його в Україні. Справа у тому, що в Німеччині бюрократичні бар’єри практично усунуті, а Україна ще проходить цей шлях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ексклюзивне інтерв’ю очільника оборонного концерну Rheinmetall Арміна Папперґера, яке той дав DW.

Прикладом Паппергер навів завод із виробництва комплектуючих для винищувачів F-35 та найбільший у Європі завод з виробництва боєприпасів у Нижній Саксонії. За словами Паппергера, там дозволи були отримані за кілька тижнів. В Україні такий процес поки що йде повільніше, зауважив Армін Паапергер, – проте схвально відгукнувся щодо співпраці з українськими міністерствами (зокрема, оборони та промисловості).

Також очільник Rheinmetall зазначив, що наразі в Україні надто повільним є процес створення компаній. «Наприклад, ми вирішили створити підприємство з часткою 51% у Rheinmetall – раніше таке в Україні було неможливо, – розповів Армін Паппергер, – адже контрольним пакетом мали володіти державні підприємства». Проте наявність контрольного пакету у самого концерну – це та концепція, за якою Rheinmetall працює в усьому світі. Процес узгодження взяв декілька місяців.

Врешті-решт, за словами Паппергера, всі були задоволені співпрацею. Першим в Україні запрацював завод з ремонту техніки, зараз будується завод з виробництва боєприпасів, далі у планах – завод для випуску зенітних систем.

Завод з виробництва боєприпасів запрацює у 2026 році, повідомив Армін Паппергер. За його інформацією, контракти були підписані наприкінці минулого року. А виробництво боєприпасів має розпочатися за 15-18 місяців від дати підписання.

Раніше «Главком» повідомляв, що оборонний концерн Rheinmetall підписав угоду з німецьким Бундесвером про логістичну підтримку передислокації військ і у самій Німеччині, і за її межами.

Також стало відомо, що керівник Rheinmetall Армін Паппергер отримав посилену охорону – після того, як у червні 2024 року на нього намагалися скоїти замах російські спецслужби. «Главком» писав, що Паппергер отримав статус охорони як у федерального канцлера Німеччини.