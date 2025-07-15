«Заява дуже серйозна». Кремль відреагував на нові погрози Трампа

Як зазначив Пєсков, Путін ще не вирішив, чи буде коментувати нові заяви Трампа

За словами прессекретаря Путіна, Москва аналізує заяви Вашингтона

Речника Кремля Дмитро Пєсков назвав заяву президента США Дональда Трампа про запровадження санкцій проти Російської Федерації «дуже серйозною». За словами прессекретаря Путіна, її аналіз вимагатиме часу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на висловлювання Пєскова.

«Заява президента США дуже серйозна. Щось у них адресовано особисто до президента Путіна. Нам, безумовно, потрібен час для аналізу сказаного у Вашингтоні. І якщо президент Путін вважає за необхідне, він це обов'язково прокоментує. Я не хотів би забігати вперед, і давайте дочекаємося рішення Путіна, чи він це коментуватиме сам», – каже він.

Пєсков прокоментував інформація про те, що Трамп обговорював із президентом України Володимиром Зеленським можливість ударів по Москві та Петербургу. За його словами, це не нова риторика для західних ЗМІ, і «подібні публікації виявляються фейками, хоча іноді бувають і серйозні зливи».

Раніше ж колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявляв, що Кремлю «байдуже» на «театральний ультиматум» американського лідера.

Нагадаємо, Україна може отримати американські ракети великої дальності, здатні вражати цілі вглиб території Росії. Під час спільного брифінгу у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передадуть своїм союзникам найсучасніше військове обладнання на мільярди доларів. Водночас фінансування закупівель мають забезпечити самі країни.

Як повідомлялося, рішення президента США продати Україні системи протиповітряної оборони Patriot та іншу зброю істотно допоможе у війні проти РФ. Головне питання полягає в тому, скільки часу займе доставка нової зброї Україні і в яких обсягах вона надійде.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо під час переговорів із главами МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії наголосив, що ключовим пріоритетом президента Дональда Трампа залишається зупинення війни Росії проти України шляхом довготривалого врегулювання через переговори.

Раніше стало відомо, що США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією.