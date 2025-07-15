Головна Світ Політика
search button user button menu button

«Заява дуже серйозна». Кремль відреагував на нові погрози Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
«Заява дуже серйозна». Кремль відреагував на нові погрози Трампа
Як зазначив Пєсков, Путін ще не вирішив, чи буде коментувати нові заяви Трампа
фото з відкритих джерел

За словами прессекретаря Путіна, Москва аналізує заяви Вашингтона

Речника Кремля Дмитро Пєсков назвав заяву президента США Дональда Трампа про запровадження санкцій проти Російської Федерації «дуже серйозною». За словами прессекретаря Путіна, її аналіз вимагатиме часу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на висловлювання Пєскова.

«Заява президента США дуже серйозна. Щось у них адресовано особисто до президента Путіна. Нам, безумовно, потрібен час для аналізу сказаного у Вашингтоні. І якщо президент Путін вважає за необхідне, він це обов'язково прокоментує. Я не хотів би забігати вперед, і давайте дочекаємося рішення Путіна, чи він це коментуватиме сам», – каже він.

Пєсков прокоментував інформація про те, що Трамп обговорював із президентом України Володимиром Зеленським можливість ударів по Москві та Петербургу. За його словами, це не нова риторика для західних ЗМІ, і «подібні публікації виявляються фейками, хоча іноді бувають і серйозні зливи».

Раніше ж колишній президент Росії Дмитро Медведєв заявляв, що Кремлю «байдуже» на «театральний ультиматум» американського лідера.

Нагадаємо, Україна може отримати американські ракети великої дальності, здатні вражати цілі вглиб території Росії. Під час спільного брифінгу у Білому домі президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати передадуть своїм союзникам найсучасніше військове обладнання на мільярди доларів. Водночас фінансування закупівель мають забезпечити самі країни.

Як повідомлялося, рішення президента США продати Україні системи протиповітряної оборони Patriot та іншу зброю істотно допоможе у війні проти РФ. Головне питання полягає в тому, скільки часу займе доставка нової зброї Україні і в яких обсягах вона надійде.

До слова, державний секретар США Марко Рубіо під час переговорів із главами МЗС Франції, Німеччини та Великої Британії наголосив, що ключовим пріоритетом президента Дональда Трампа залишається зупинення війни Росії проти України шляхом довготривалого врегулювання через переговори.

Раніше стало відомо, що США розглядають можливість запровадження вторинних санкцій проти держав, які продовжують торгівлю з Росією.

Читайте також:

Теги: Дональд Трамп Дмитро Пєсков

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ХАМАС пообіцяв, що США та Ізраїль будуть притягнуті до відповідальності
ХАМАС і хусити пригрозили США після удару по ядерних об’єктах Ірана
22 червня, 07:43
Зеленський, Трамп, Макрон та лідери інших країн зібралися на саміті НАТО
Зеленський, Трамп, Макрон та лідери інших країн зібралися на саміті НАТО
24 червня, 22:51
Головні новини ночі проти 27 червня
Росія атакувала українські міста: головне за ніч
27 червня, 05:48
Трамп: Ми мали справу з Японією. Я не впевнений, що укладемо угоду, я в цьому сумніваюся
Трамп заявляє, що «балувана» Японія може не отримати торговельну угоду зі США
3 липня, 03:14
Американський президент цього року не запровадив жодних нових обмежень проти Росії
Політика Трампа дозволила Росії поповнити військовий бюджет – NYT
2 липня, 14:50
Трамп не слухає порад, а лише віддає накази
«Трамп не слухає людей у своїй адміністрації, а лише наказує». Курт Волкер пояснив логіку рішень Білого дому
15 червня, 21:13
Перемир'я між Ізраїлем та Іраном: Трамп похизувався похвалою від генсека НАТО
Перемир'я між Ізраїлем та Іраном: Трамп похизувався похвалою від генсека НАТО
24 червня, 19:53
Вітакер: Президент Трамп дуже ясно дав зрозуміти Володимиру Путіну: «Ми даємо вам шанс на мир, але якщо ви хочете війни, за неї доведеться заплатити»
Постпред США при НАТО озвучив послання Трампа до Путіна
Сьогодні, 01:28
Головні новини ночі проти 14 липня
Трамп підтвердив передачу Patriot Україні: головне за ніч
Вчора, 05:13

Політика

Угорщина пригрозила Україні санкціями
Угорщина пригрозила Україні санкціями
«Заява дуже серйозна». Кремль відреагував на нові погрози Трампа
«Заява дуже серйозна». Кремль відреагував на нові погрози Трампа
Казахстан суттєво уповільнив пропуск російських вантажів через кордон
Казахстан суттєво уповільнив пропуск російських вантажів через кордон
Франція закликала готуватися до війни «у самому серці» Європи: озвучено дату
Франція закликала готуватися до війни «у самому серці» Європи: озвучено дату
Лавров передав главі Китаю послання від Путіна
Лавров передав главі Китаю послання від Путіна
Трамп вважає, що Росія переможе у війні з Україною – Politico
Трамп вважає, що Росія переможе у війні з Україною – Politico

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
262K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 липня: ситуація на фронті
104K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 липня 2025
27K
Телешоу коштувало прокурору посади: дружина випадково розкрила незадекларований будинок
13K
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5526
Європейська комісія схвалила «роумінговий безвіз» для України
4851
День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання

Новини

День хрещення Київської Русі-України: історія свята, традиції, заборони та привітання
Сьогодні, 03:01
15 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
14 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
З Днем рибалки: привітання у прозі, віршах та листівках
13 липня, 05:10
13 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
13 липня, 00:06
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
12 липня, 05:10

Прес-релізи

GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
GGBET став офіційним cпонсором бою Усик – Дюбуа ІІ
9 липня, 12:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua