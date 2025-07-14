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Трамп заявив про готовність завершити війну в Україні

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Трамп заявив про готовність завершити війну в Україні
Трамп: Це не війна Трампа, це почали Байден та інші
фото: White House (ілюстративне)

Трамп обіцяє «закінчити війну» в Україні: «Це не війна Трампа, це почали Байден та інші»

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати закінчать війну між Росією та Україною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «США 100% закінчать цю війну».

«Це не війна Трампа, це почали Байден та інші. Ми тут, щоб спробувати її закінчити, врегулювати все. Ніхто не виграє — втрати будуть з обох сторін», - заявив Дональд Трамп.

Як відомо, президент США Дональд Трамп пригрозив Росії новими тарифами, якщо вона не укладе угоду про припинення війни в Україні протягом 50 днів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Sky news.

На пресконференції в Білому домі разом з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, Трамп сказав, що «дуже незадоволений» Москвою.

Президент США пригрозив «суворими тарифами» на рівні «близько 100%», які він назвав «вторинними», якщо протягом 50 днів не буде укладена угода.

Раніше президент США Дональд Трамп анонсував, що 14 липня зробить «велику заяву» стосовно Росії. Ця обіцянка викликала напружене очікування не лише у США, а й у Києві – в Україні побоюються, що йдеться про потенційні зміни у підтримці війни проти Кремля.

Трамп анонсував важливу заяву на адресу Росії. В інтерв'ю для каналу Трамп заявив, що розчарований Росією. «Але побачимо, що станеться протягом наступних кількох тижнів», – продовжив він. 

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Теги: Дональд Трамп Україна війна росія

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