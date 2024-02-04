Посол Маркарова прокоментувала ситуацію з розглядом допомоги Україні в США

Оксана Маркарова: «Ситуація надзвичайно складна, але підстав говорити про «зраду» точно немає»

Питання щодо надання Сполученими Штатами допомоги Україні рухається в потрібному напрямку. Про це заявила посол України у США Оксана Маркарова в ефірі національного телемарафону.

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«Ситуація надзвичайно складна, але підстав говорити про «зраду» точно немає. Все рухається у правильному напрямку, але це складний процес у виборчий рік. Ми робимо все для того, щоб законопроект про допомогу Україні було схвалено. І шанси надзвичайно великі», – сказала Маркарова.

Маркарова нагадала, що нещодавно у ЗМІ поширилась інформація щодо того, що Палата представників зареєструвала законопроект про допомогу лише Ізраїлю. Але, щоб закон в США став законом, він має бути проголосований обома палатами і підписаний президентом.

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«Тому сьогодні ми очікуємо публікації Сенатом США двопартійного законопроекту, який включатиме Україну, Ізраїль, питання кордону та інші питання. Сподіваємось, що наступного дня після публікації почнеться розгляд законопроекту», – розповіла посол.

Як повідомлялося, Сенат США наступного тижня голосуватиме щодо угоди про прикордонну безпеку та допомогу Україні.

Раніше спікер Палати представників США Майк Джонсон заявив, що пропозиція щодо національної безпеки, яка об'єднує допомогу Україні з реформами прикордонної політики, може бути розділена.

Як відомо, Сенат США готовий до «прикордонного» протистояння з Палатою представників, оскільки він готується просуватися вперед із законодавством, незважаючи на попередження спікера Палати представників США Майка Джонсона, що документ, швидше за все, буде «мертвий» після прибуття в нижню палату.

До слова, адміністрація США вважає, що процес ухвалення додаткової допомоги Україні не провалився в Конгресі, адже зусилля продовжуються і фінансування, яке було узгоджене з українськими партнерами, є життєво необхідним зараз для України.