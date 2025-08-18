Головна Світ Політика
«Зазнають краху». Трамп накинувся на ЗМІ та демократів через Росію

Марія Рагуткіна
glavcom.ua
Марія Рагуткіна
«Зазнають краху». Трамп накинувся на ЗМІ та демократів через Росію
Трамп розкритикував медіа та демократів
фото: ОП

Трамп заявив, що саме ЗМІ та демократи «зазнають краху», а не він

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував медіа та демократів, звинувативши їх у розповсюдженні фейкових новин про нього та переговори з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

Трамп переконаний у тому, що демократи та ЗМІ розповідатимуть про його поразку, навіть якщо він зможе довести Росію до капітуляції.

«Я абсолютно переконаний, що якби Росія підняла руки і сказала: «Ми здаємося, ми визнаємо поразку, ми капітулюємо, ми віддамо Україні та США – найшанованішій, шановнішій і наймогутнішій країні всіх часів – Москву та Санкт-Петербург і все навколо них на тисячу миль», фейкові ЗМІ та їхні партнери-демократи заявили б, що це був поганий і принизливий день для Дональда Трампа, один із найгірших днів в історії нашої країни», – написав Трамп.

За його словами, але саме ЗМІ та демократи «зазнають краху», а не він.

Відзначимо, що цей допис Трамп зробив перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбудеться о 20:15 за київським часом. Пізніше він зустрінеться з європейськими лідерами – о 22:00.

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда Трампа та глави України Володимира Зеленського. Венс брав участь у скандальній зустрічі в Овальному кабінеті в лютому цього року, під час якої публічно дорікнув Зеленському через нібито невдячність за підтримку США.

Раніше президент США назвав 18 серпня «великим днем» у Білому домі, анонсувавши зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами.

Примітно, що Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Теги: ЗМІ Дональд Трамп Україна війна путін росія Дональд Трамп новости США

