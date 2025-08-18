«Зазнають краху». Трамп накинувся на ЗМІ та демократів через Росію

Трамп заявив, що саме ЗМІ та демократи «зазнають краху», а не він

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував медіа та демократів, звинувативши їх у розповсюдженні фейкових новин про нього та переговори з Росією. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на його допис у соцмережі Truth Social.

Трамп переконаний у тому, що демократи та ЗМІ розповідатимуть про його поразку, навіть якщо він зможе довести Росію до капітуляції.

«Я абсолютно переконаний, що якби Росія підняла руки і сказала: «Ми здаємося, ми визнаємо поразку, ми капітулюємо, ми віддамо Україні та США – найшанованішій, шановнішій і наймогутнішій країні всіх часів – Москву та Санкт-Петербург і все навколо них на тисячу миль», фейкові ЗМІ та їхні партнери-демократи заявили б, що це був поганий і принизливий день для Дональда Трампа, один із найгірших днів в історії нашої країни», – написав Трамп.

За його словами, але саме ЗМІ та демократи «зазнають краху», а не він.

Відзначимо, що цей допис Трамп зробив перед зустріччю з президентом України Володимиром Зеленським. Вона відбудеться о 20:15 за київським часом. Пізніше він зустрінеться з європейськими лідерами – о 22:00.

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда Трампа та глави України Володимира Зеленського. Венс брав участь у скандальній зустрічі в Овальному кабінеті в лютому цього року, під час якої публічно дорікнув Зеленському через нібито невдячність за підтримку США.

Раніше президент США назвав 18 серпня «великим днем» у Білому домі, анонсувавши зустрічі з Зеленським та європейськими лідерами.

Примітно, що Зеленський вже зустрівся зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом.