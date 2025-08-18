Головна Країна Політика
Глава України зустрівся з Келлогом напередодні перемовин з Трампом – ЗМІ

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент України Володимир Зеленський та спецпредставник глави США Кіт Келлог зустрілися у готелі Hay-Adams
фото: president.gov.ua/Офіс президента

Зустріч політиків проходить поблизу резиденції Білого дому

Глава України Володимир Зеленський проводить зустріч зі спецпредставником президента США з питань України та Росії Кітом Келлогом перед переговорами з американським та європейськими лідерами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

Зустріч проходить у готелі Hay-Adams, поблизу резиденції Білого дому. Келлог зайшов до готелю, де перебуває президент України, приблизно за 15-20 хвилин до девʼятої ранку. Вже о 20:15 за Києвом розпочнеться зустріч Володимира Зеленського та Дональда Трампа. Після неї відбудуться переговори у розширеному форматі з європейськими лідерами.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. Зустріч Трампа із Зеленським запланована на 20:15 за київським часом, а переговори з європейськими лідерами – на 22:00.

За планом, делегація ЄС прибуде до Білого дому о 19:00. О 20:00 Трамп офіційно привітає Зеленського, після чого відбудеться їхня розмова. Далі, о 21:15, президент США зустріне європейських лідерів, а о 21:30 вони разом зроблять фото.

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда Трампа та глави України Володимира Зеленського. Венс брав участь у скандальній зустрічі в Овальному кабінеті в лютому цього року, під час якої публічно дорікнув Зеленському через нібито невдячність за підтримку США.

До слова, представники Білого дому запитували українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на майбутню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

