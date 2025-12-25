Головна Світ Політика
Посол України в Ізраїлі покинув захід через участь російського дипломата

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
Посол України в Ізраїлі покинув захід через участь російського дипломата
Корнійчук залишив захід МЗС Ізраїлю після появи посла РФ
Євген Корнійчук заявив, що його не попередили про присутність посла РФ

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук достроково залишив дипломатичний захід біля Стіни Плачу після того, як дізнався про присутність на ньому посла Росії Анатолія Вікторова. Про це пише ізраїльське видання Ynet, повідомляє «Главком».

Інцидент стався під час заходу, організованого міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром. Захід був присвячений запалюванню ханукальної свічки біля Стіни Плачу після теракту проти єврейської громади в Сіднеї.

Як зазначає Ynet, Корнійчук залишив подію, не дочекавшись спільного фотографування, на якому були присутні посли різних країн, зокрема і представник Росії. За його словами, українського дипломата заздалегідь не попередили про участь російського посла, а він зазвичай не бере участі в спільних заходах з представниками РФ.

«Якби в Києві відбувався дипломатичний захід і на ньому мав бути присутній керівник посольства Ірану, ми б попередили ізраїльського посла, щоб не ставити його в таке незручне становище», – заявив Корнійчук, додавши, що передав своє невдоволення керівництву МЗС Ізраїлю.

У МЗС Ізраїлю підтвердили, що на заході були присутні 28 послів та глав місій, зокрема посли України та Росії, а також Чехії, Чилі, Ефіопії, Таїланду, Еквадору, Панами, Непалу, Грузії та Казахстану.

Водночас у відомстві заявили, що не отримували жодних офіційних протестів і не фіксували, щоб хтось із дипломатів демонстративно залишив подію.

За інформацією Ynet, російський посол Вікторов також висловив невдоволення тим, що на захід було запрошено українського дипломата.

Нагадаємо, раніше Євгена Корнійчука викликали до МЗС Ізраїлю після його критики заяв прем’єр-міністра Беньяміна Нетаньягу щодо відносин із Путіним.

