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Ян Валетов Український письменник-фантаст і журналіст

Масові атаки дронів: чи реально паралізувати ППО Росії?

glavcom.ua
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Наші дрони можуть виснажити ППО РФ
фото з відкритих джерел

«Не існує у світі жодної країни, ППО якої не можна було б паралізувати масовими атаками»

Ще раз повторюю, я не фахівець із ППО, але досить добре розумію, що не існує у світі жодної країни, протиповітряну оборону якої не можна було б паралізувати масовими атаками. Питання тільки в масовості. Нападники завжди перестріляють тих, хто обороняється. Це аксіома.

Наш випадок досить важкий, ми дуже велика країна. Настільки велика, що прикрити кордони і стратегічні об'єкти повністю не є можливим. Це аксіома номер два. Можемо посперечатися, але сьогодні вранці результат на обличчя.

І дадуть нам 3 батареї чи п'ять батарей «Патріот», на кінцевий результат вплине незначно. Ми розташовані настільки близько до агресора, що вони незабаром зможуть кошмарити нас одними «шахедами». А ракети накопичувати і використовувати «на десерт», в особливих випадках.

Ми шукаємо протиотруту, і ми її знайдемо, але протиотрута не захищає від укусів. Гризти вони нас будуть дедалі сильніше і сильніше. І якщо з 500 БПЛА на день до цілі буде доробити 100, то це приємніше, ніж 400 вдалих ударів, але теж дуже болісно і виснажливо.

Але Росія теж дуже велика країна. І у неї з нами протяжний і погано прикритий кордон. І наші безпілотники здатні так само виснажувати їхню ППО. Питання в тому, що нам і нашим партнерам треба просто повторити тактику росіян – зробити такі самі великі «шахеди» і запускати їх по об'єктах на території Росії щоночі. Найкраще по Москві, Пітеру та інших цілях у європейській частині і по виробництву в «Єлабузі», до речі, не завадить.

Ну не вірю я в те, що Європа і Україна разом не здатні виробляти 1000 цих тарантасів на день. А 1000 тарантасів на день зробить життя росіян дуже захопливим і різноманітним, схожим на наше.

Ми не можемо припинити їхні бомбардування, на жаль. Але ми можемо зробити так, щоб вони не могли припинити наші. Не бачу інших ходів. На жаль. Мінімізувати збитки від російської агресії і завдати максимальної шкоди їхній інфраструктурі.

Наші невеликі безпілотники не такі ефективні, як великогабаритний «шахед». Треба прогресувати.

Ну, і ракети, звісно. Добрим словом і пістолетом можна домогтися набагато більшого, ніж добрим словом.

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Джерело
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Теги: росія Україна системи ППО війна ракета безпілотник

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Ян Валетов

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