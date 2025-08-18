Головна Країна Політика
Президент розповів деталі переговорів зі спецпредставником Трампа

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Президент розповів деталі переговорів зі спецпредставником Трампа
Політики обговорили ситуацію на полі бою та дипломатичні можливості України й США
фото: president.gov.ua/Офіс президента

За словами президента, під час зустрічі в Білому домі йтиметься про безпеку Європи

У Вашингтоні президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спецпредставником очільника США з питань України Кітом Келлогом. Ключовою темою обговорення стали майбутні перемовини українського лідера з главою США Дональдом Трампом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис президента.

«Обговорили ситуацію на полі бою, наші сильні дипломатичні можливості – України та всієї Європи разом з Америкою. Росію можна примусити до миру тільки завдяки силі, і президент Трамп має таку силу. Маємо зробити все правильно, щоб мир дійсно був», – каже він.

Глава держави наголосив, що спільна зустріч лідерів США, України, інших європейських країн, ЄС і НАТО важлива, адже на ній ітиметься про майбутню архітектуру безпеки для нашої країни та всього європейського континенту. «Коли йдеться про мир для когось одного у Європі, то йдеться про всіх у Європі. Ми готові й надалі працювати максимально продуктивно, щоб завершити війну та надійно гарантувати безпеку. Це ключові речі», – додав український президент.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС. Зустріч Трампа із Зеленським запланована на 20:15 за київським часом, а переговори з європейськими лідерами – на 22:00.

За планом, делегація ЄС прибуде до Білого дому о 19:00. О 20:00 Трамп офіційно привітає Зеленського, після чого відбудеться їхня розмова. Далі, о 21:15, президент США зустріне європейських лідерів, а о 21:30 вони разом зроблять фото.

Як повідомлялося, віцепрезидент США Джей Ді Венс візьме участь у зустрічі американського лідера Дональда Трампа та глави України Володимира Зеленського. Венс брав участь у скандальній зустрічі в Овальному кабінеті в лютому цього року, під час якої публічно дорікнув Зеленському через нібито невдячність за підтримку США.

До слова, представники Білого дому запитували українських чиновників, чи одягне президент Володимир Зеленський костюм на майбутню зустріч з американським лідером Дональдом Трампом в Овальному кабінеті.

Теги: Володимир Зеленський Кіт Келлог США переговори

