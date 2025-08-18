«Великий день». Трамп зробив нову заяву перед зустріччю з Зеленським

Трамп спершу проведе двосторонні переговори з Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС

Президент США Дональд Трамп назвав 18 серпня «великим днем» у Білому домі. Він прийматиме низку європейських лідерів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на заяву Трампа у Truth Social.

«Завтра (18 серпня, – «Главком») у Білому домі великий день. Ніколи раніше не було стільки європейських лідерів одночасно. Для мене велика честь приймати їх! Президент Д. Трамп», – йдеться у дописі.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До слова, президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС.

Раніше стало відомо, що президент Володимир Зеленський прибув у Вашингтон. Там він зустрінеться з американським лідером Дональдом Трампом та європейськими лідерами.

Зокрема, Зеленський на зустрічі з американським колегою Дональдом Трампом у понеділок має вирішити питання про укладання мирної угоди за рахунок територіальних поступок Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Bloomberg.