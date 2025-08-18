Китай зробив заяву про зустріч Зеленського з Трампом

Мао Нін не відповіла на запитання про те, чи буде Китай готовий стати гарантом безпеки України в разі припинення вогню

Речниця заявила, що Пекін підтримує всі міжнародні зусилля, направлені на пошук шляхів політичного завершення війни

Речниця МЗС КНР Мао Нін висловила сподівання, що всі залучені до російсько-української війни долучаться до переговорів, аби спільно напрацювати умови тривалого миру й укласти угоду, прийнятну для кожної зі сторін. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Укрінформ».

«Ми очікуємо, що всі зацікавлені гравці та причетні сторони братимуть участь у процесі мирних переговорів та виробленні умов довгострокового миру, а досягнута угода буде прийнята всіма сторонами», – сказала Мао, коментуючи заплановану зустріч у Білому домі президента Володимира Зеленського та європейських лідерів із лідером США Дональдом Трампом.

Речниця додала, що Пекін підтримує всі міжнародні зусилля, направлені на пошук шляхів політичного завершення війни.

«Китай підтримує всі зусилля з продовження мирного врегулювання «української кризи» та радий бачити продовження взаємодії і покращення відносин між Сполученими Штатами і Росією, а також сприяння політичному врегулюванню «кризи», – зазначила Мао Нін, відповідаючи на прохання прокоментувати саміт Трампа і Путіна на Алясці.

Водночас речниця не відповіла на запитання про те, чи буде Китай готовий стати гарантом безпеки України в разі припинення вогню, про що нібито йшлося на переговорах Трампа з Путіним.

«Позиція Китаю щодо «української кризи» послідовна та чітка. Ми продовжуватимемо просувати переговори про мир і по-своєму сприяти політичному завершенню кризи», – йдеться у заяві.

Як повідомлялося, глава Кремля Володимир Путін під час розмови з президентом США Дональдом Трампом висловив готовність обговорювати питання безпекових гарантій для України. За даними джерела Axios, він справді заявив про свою готовність вести діалог щодо гарантій безпеки для України і назвав Китай серед потенційних гарантів.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що 18 серпня зустрінеться з президентом США у Вашингтоні. За його словами, він збирається обговорити із Трампом «усі деталі про завершення вбивств, про завершення війни».

До слова, президент США Дональд Трамп спершу проведе двосторонні переговори з президентом України Володимиром Зеленським, а згодом зустрінеться у багатосторонньому форматі з лідерами ЄС.