Що завозить Україна з Польщі? Попит на постачання одного продукту зріс на 1000%
Найбільшу частку польського експорту до України займають паливо, мінеральні масла, безрейкові транспортні засоби та їх частини
Економісти Польського економічного інституту, посилаючись на дані Головного статистичного управління, вказують, що польський експорт в Україну у 2022 році зріс на 37% у річному обчисленні. Вперше в історії він перевищив $10 млрд, пише ресурс Ukrayina.pl.
Таким чином, Україна стала 9 експортним ринком із часткою 2,8% у експорті Польщі. При цьому у 2021 році Україна займала лише 15 місце. Для України також зростає значення польського ринку: зараз Польща є другим найбільшим імпортером для з часткою 10% після Китаю, випереджуючи Німеччину та Росію.
Вартість польського експорту в Україну в січні-травні 2023 року зберегла динаміку зростання. Досягнувши $4,6 млрд, експорт був вищим порівняно з відповідним періодом 2021 та 2022 років на 67% та 52% відповідно.
Що завозить Україна з Польщі?
Найбільшу частку польського експорту до України займають паливо та мінеральні масла (21%), безрейкові транспортні засоби та їх частини (10%), зброя та боєприпаси (8%), електричні машини та обладнання (6%) та механічні пристрої (6%).
Проте польський експорт стосується також відбудови України та повсякденного життя українців. Серед товарів, продажі яких на українському ринку стрімко зростали, перевищивши $20 млн:
- вода та інші безалкогольні напої ($40,6 млн до; +246%),
- телефонне обладнання ($40,5 млн дол; +198%),
- скло ($33,4 млн дол; +267%),
- помідори ($21,5 млн дол; +409%),
- цибуля ($21 млн дол; +1030%).
Упродовж січня-травня 2023 року, 12 товарних категорій перевищили загальну вартість експорту з 2022 року. Серед них: азотні добрива ($98,3 млн), спортивні костюми та інший одяг ($24,8 млн), тютюновмісні вироби ($23,7 млн) і апарати для механотерапії та масажу ($12,9 млн).
Однак варто зазначити, що експорт деяких товарів у 2022 році досить різко впав через зменшення попиту з боку України. В основному, це споживчі товари, такі як телевізійне приймальне обладнання (-55%), літальні апарати (-62%), комплекти одягу для жінок або дітей (-51%), будівельні вироби з пластмас (-50%).
Член Єврокомісії із сільського господарства Януш Войцеховський зазначив, що від початку війни 2022 року і до кінця травня 2023 року Польща експортувала в Україну товарів на сумублизько 14 млрд євро, а імпортувала – на суму близько 8,2 млрд євро.
«Польський експорт до України у 2023 році становитиме 1/3 експорту ЄС-27, що в 2,5 рази більше, ніж у Німеччини», – зазначив Войцеховський.
Войцеховський додав, що слід бачити в польсько-українських відносинах не тільки стратегічне політичне партнерство, а й «стратегічне економічне партнерство, поки що дуже вигідне для Польщі». Однак додав, що інтереси польських фермерів у цих відносинах «перебувають під загрозою і потребують захисту».
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