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Що завозить Україна з Польщі? Попит на постачання одного продукту зріс на 1000%

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Що завозить Україна з Польщі? Попит на постачання одного продукту зріс на 1000%
Польща дуже добре заробляє на експорті товарів до України
фото з відкритих джерел

Найбільшу частку польського експорту до України займають паливо, мінеральні масла, безрейкові транспортні засоби та їх частини

Економісти Польського економічного інституту, посилаючись на дані Головного статистичного управління, вказують, що польський експорт в Україну у 2022 році зріс на 37% у річному обчисленні. Вперше в історії він перевищив $10 млрд, пише ресурс Ukrayina.pl.

Таким чином, Україна стала 9 експортним ринком із часткою 2,8% у експорті Польщі. При цьому у 2021 році Україна займала лише 15 місце. Для України також зростає значення польського ринку: зараз Польща є другим найбільшим імпортером для з часткою 10% після Китаю, випереджуючи Німеччину та Росію.

Вартість польського експорту в Україну в січні-травні 2023 року зберегла динаміку зростання. Досягнувши $4,6 млрд, експорт був вищим порівняно з відповідним періодом 2021 та 2022 років на 67% та 52% відповідно.

Що завозить Україна з Польщі?

Найбільшу частку польського експорту до України займають паливо та мінеральні масла (21%), безрейкові транспортні засоби та їх частини (10%), зброя та боєприпаси (8%), електричні машини та обладнання (6%) та механічні пристрої (6%).

Проте польський експорт стосується також відбудови України та повсякденного життя українців. Серед товарів, продажі яких на українському ринку стрімко зростали, перевищивши $20 млн:

  • вода та інші безалкогольні напої ($40,6 млн до; +246%),
  • телефонне обладнання ($40,5 млн дол; +198%),
  • скло ($33,4 млн дол; +267%),
  • помідори ($21,5 млн дол; +409%),
  • цибуля ($21 млн дол; +1030%).

Упродовж січня-травня 2023 року, 12 товарних категорій перевищили загальну вартість експорту з 2022 року. Серед них: азотні добрива ($98,3 млн), спортивні костюми та інший одяг ($24,8 млн), тютюновмісні вироби ($23,7 млн) і апарати для механотерапії та масажу ($12,9 млн).

Однак варто зазначити, що експорт деяких товарів у 2022 році досить різко впав через зменшення попиту з боку України. В основному, це споживчі товари, такі як телевізійне приймальне обладнання (-55%), літальні апарати (-62%), комплекти одягу для жінок або дітей (-51%), будівельні вироби з пластмас (-50%).

Член Єврокомісії із сільського господарства Януш Войцеховський зазначив, що від початку війни 2022 року і до кінця травня 2023 року Польща експортувала в Україну товарів на сумублизько 14 млрд євро, а імпортувала – на суму близько 8,2 млрд євро.

«Польський експорт до України у 2023 році становитиме 1/3 експорту ЄС-27, що в 2,5 рази більше, ніж у Німеччини», –  зазначив Войцеховський.

Войцеховський додав, що слід бачити в польсько-українських відносинах не тільки стратегічне політичне партнерство, а й «стратегічне економічне партнерство, поки що дуже вигідне для Польщі». Однак додав, що інтереси польських фермерів у цих відносинах «перебувають під загрозою і потребують захисту».

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Теги: Польща зброя експорт машини Україна боєприпаси

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