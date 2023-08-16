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Юрій Михальчишин

Віддати територію за членство у НАТО? Чергова спецоперація в інтересах Росії

glavcom.ua
Україна хоче стати членом НАТО. Але не ціною власних територій
фото з відкритих джерел

Дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають

Набуває поширення чергова ІПСО в інтересах противника та зовнішніх недружніх до України сил, спрямована на дезорганізацію української зовнішньої та безпекової політики та деморалізацію українського суспільства.

Непублічний та позбавлений реальних повноважень керівник апарату генерального секретаря НАТО Стіан Єнссен на публічній дискусії в норвезькому місті Арендаль допустив, що Україна може стати членом НАТО у випадку територіальних поступок російській федерації. У відповідь на уточнення експертів Єнссен зауважив, що дискусії про майбутній статус України в контексті Альянсу після війни вже тривають, і в них, зокрема, лунають опції з відмовою Києва від частини території.

Реакція МЗС України, посадовців РНБОУ та Офісу Президента України чітко застерігає, що свідома чи несвідома участь посадовців НАТО у формуванні наративу про можливість відмови України від суверенітету та територіальної цілісності грає на руку виключно росії.

Наслідки: в рамках стратегії на послаблення єдиної позиції демократичних держав Заходу, підриву суб’єктності України в міжнародних відносинах, деморалізації головного ресурсу Сил оборони – громадян України – противник та його пособники вводять в інформаційне поле західних держав, а відтак і в український інформпростір заздалегідь нереалістичну, інфантильну та деструктивну ідею, яка дискредитує блок НАТО як такий.

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Джерело
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Теги: НАТО війна Україна

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