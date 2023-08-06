Саміт у Саудівській Аравії: підсумки першого дня переговорів
У Джидді домовилися, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути пріоритетом у будь-якій мирній угоді
Після першого дня переговорів щодо української Формули миру, які відбулися в Саудівській Аравії, було досягнуто домовленості про непорушність кордонів України як основи майбутньої мирної угоди. Про це інформує Corriere della Sera.
У Джидд домовилися, що повага до територіальної цілісності та суверенітету України має бути пріоритетом у будь-якій мирній угоді, узгодженій з вимогами Статуту ООН.
За інформацією європейських джерел, наприкінці першого дня переговорного саміту стосовно України, який об’єднує близько 40 країн.
Для досягнення мирного врегулювання, було також вирішено створити робочі групи з десяти ключових питань, що містяться у формулі миру, запропонованій Києвом.
«Терміни зустрічі глав держав ще не визначені, але до кінця року це вважається вірогідними», - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Саудівській Аравії розпочався саміт щодо української Формули миру. Він проходить у місті Джидда.
Дводенна зустріч є частиною дипломатичної ініціативи України, спрямованої на те, щоб заручитися підтримкою не тільки основних західних прихильників, а й країн Півдня, які не бажають ставати на чийсь бік у конфлікті.
Як відомо, завданням української делегації на саміті в Саудівській Аравії є об'єднання світового співтовариства навколо України та обговорення «формули миру», яка має потенціал допомогти припинити війну і відновити світовий лад.
До слова, Україна збирається розпочати широкомасштабну кампанію з нарощування дипломатичного тиску та впливу з метою подальшої ізоляції та послаблення Росії.
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