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Зеленський обговорив із Пісторіусом прискорення постачання ракет для Patriot

Дмитро Олізаренко
glavcom.ua
Дмитро Олізаренко
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Зеленський обговорив із Пісторіусом прискорення постачання ракет для Patriot
Володимир Зеленський та Борис Пісторіус обговорили прискорення постачання ракет для української ППО
Фото: скриншот з відео Офісу президента України

Україна та Німеччина працюватимуть над швидшим отриманням ракет PAC-2, щоб посилити захист від російських атак узимку

Президент України Володимир Зеленський 4 листопада зустрівся в Берліні з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Головною темою переговорів стало посилення української протиповітряної оборони, зокрема прискорення постачання ракет для систем Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента України.

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Під час зустрічі Зеленський розповів німецькому міністру про російські удари по критичній інфраструктурі майже в усіх регіонах України. За його словами, енергетичні об'єкти зазнають щоденних атак, а протидія балістичним ракетам залишається особливо складною через дефіцит перехоплювачів.

Президент наголосив на необхідності пошуку додаткових рішень для захисту українських міст та енергетики напередодні зими.

«У нас є сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки. Працюємо над тим, щоб прискорити постачання. Це значно допомогло б українцям пройти цю зиму», – зазначив Зеленський.

Окремо сторони обговорили оборонну співпрацю між Україною та Німеччиною, а також забезпечення українських військових необхідними засобами протиповітряної оборони.

Нагадаємо, напередодні «Главком» повідомляв про зустріч Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні. Сторони обговорили подальшу військову підтримку України та посилення протиповітряної оборони.

За підсумками переговорів Мерц анонсував зимовий пакет допомоги Україні. Йшлося, зокрема, про ракети PAC-2, PAC-3 та IRIS-T, а також підтримку українських винищувачів F-16.

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