Зеленський обговорив із Пісторіусом прискорення постачання ракет для Patriot
Україна та Німеччина працюватимуть над швидшим отриманням ракет PAC-2, щоб посилити захист від російських атак узимку
Президент України Володимир Зеленський 4 листопада зустрівся в Берліні з міністром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Головною темою переговорів стало посилення української протиповітряної оборони, зокрема прискорення постачання ракет для систем Patriot. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс президента України.
Під час зустрічі Зеленський розповів німецькому міністру про російські удари по критичній інфраструктурі майже в усіх регіонах України. За його словами, енергетичні об'єкти зазнають щоденних атак, а протидія балістичним ракетам залишається особливо складною через дефіцит перехоплювачів.
Президент наголосив на необхідності пошуку додаткових рішень для захисту українських міст та енергетики напередодні зими.
«У нас є сильний контракт на закупівлю ракет PAC-2 німецького виробництва на наступні два роки. Працюємо над тим, щоб прискорити постачання. Це значно допомогло б українцям пройти цю зиму», – зазначив Зеленський.
Окремо сторони обговорили оборонну співпрацю між Україною та Німеччиною, а також забезпечення українських військових необхідними засобами протиповітряної оборони.
Нагадаємо, напередодні «Главком» повідомляв про зустріч Зеленського з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом у Берліні. Сторони обговорили подальшу військову підтримку України та посилення протиповітряної оборони.
За підсумками переговорів Мерц анонсував зимовий пакет допомоги Україні. Йшлося, зокрема, про ракети PAC-2, PAC-3 та IRIS-T, а також підтримку українських винищувачів F-16.
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