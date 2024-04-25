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Паркування у дворі: що треба знати

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Паркування у дворі: що треба знати
Існують певні обмеження та правила, яких необхідно дотримуватись
фото з відкритих джерел

Парковка у дворі багатоквартирного будинку може бути надана мешканцям цього будинку та їх гостям

Паркування у дворі багатоквартирного будинку – це одна з найбільш актуальних проблем, з якими стикаються мешканці міст. Згідно із Законом «Про дорожній рух», паркування у дворі багатоквартирного будинку є загальнодоступним місцем, доступним для всіх громадян. Однак, існують певні обмеження та правила, яких необхідно дотримуватись. Про це йдеться на сайтах «Дорожній адвокат» та Судово-юридичної газети.

Як паркуватися у дворі

Паркування у дворі житлових комплексів цілком законне і дозволене для всіх власників авто. Якщо ви мешкаєте в багатоповерховому будинку, то можете на постійні основні залишати авто у дворі.

Кожен мешканець має право на паркування лише одного особистого транспортного засобу, зареєстрованого на його ім'я. Парковка у дворі багатоквартирного будинку може бути надана мешканцям цього будинку та їх гостям. 

Не можна пакувати авто у таких місцях:

  • на газонах та клумбах,
  • дуже близько до сміттєвих баків,
  • здійснювати заїзди на тротуар,
  • своїм неправильним паркуванням запобігати проїзду спеціальній техніці або державним службам (наприклад, швидка допомога, поліція, сміттєвози).

Загалом, паркуючи авто, водії також мають пам’ятати про визначені дистанції.

Не слід паркувати автомобіль ближче ніж:

  • 5 метрів до контейнерів для збирання побутових відходів,
  • 10 метрів до виїзду з прилеглої території, перехрестя, пішохідного переходу, місця виконання дорожніх робіт,
  • 30 метрів до зупинки маршрутного транспорту,
  • 50 м до залізничного переїзду.

Якщо паркувальних місць немає у дворі багатоповерхового будинку, їх можна створити. Це можливо за наявності прибудинкової ділянки. У такому разі насамперед слід переконатися, що така територія існує. Для цього варто вивчити кадастр нерухомого майна, де зазвичай позначаються такі території. Якщо ж у кадастрі немає потрібної інформації, потрібно зібрати всіх мешканців для голосування.

Покарання за неправильну стоянку

Відповідно до пункту 16.5 ПДР дозволяється стоянка легкових авто і мотоциклів у місцях, позначеними спеціальними дорожніми знаками. Тому, якщо автомобіль припарковано так, що створює перешкоду руху пішоходів, то можна отримати штраф 680 гривень.

Нагадаємо, у Києві з понеділка, 22 квітня, паркування автомобілів стало платним. Оплатити паркування можна буде в застосунку «Київ Цифровий». Паркування на муніципальних майданчиках платне лише в будні з 08:00 до 22:00. В інший час у будні та протягом дня в суботу й неділю паркування безкоштовне.

До слова, Верховна Рада ухвалила в першому читанні законопроєкт №9083, який має спростити торгівлю вживаними автомобілями.

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Теги: правила автомобіль штраф

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