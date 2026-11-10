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Зеленський провів розмову зі Стуббом на тлі переговорів в Абу-Дабі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Зеленський провів розмову зі Стуббом на тлі переговорів в Абу-Дабі
Президент зауважив, що домовився зі Стуббом про подальшу координацію дій
фото: Офіс президента

Президент: Україна та партнери налаштовані працювати змістовно заради деескалаційних кроків

Сьогодні, 10 листопада, президент України Володимир Зеленський провів розмову із лідеро Фінляндії Александром Стуббом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на соцмережі глави держави.

«Говорив із президентом Фінляндії Александром Стуббом. Зараз вже почався тристоронній формат в Абу-Дабі, була і зустріч з європейцями. Стараємось, щоб перемовини цими днями були результативними. Україна та партнери налаштовані працювати змістовно заради деескалаційних кроків, напрацювання дієвих гарантій безпеки та наближення реального миру. Потрібно, щоб і російська позиція була аналогічною», – підкреслив Зеленський.

Президент зауважив, що домовився зі Стуббом про подальшу координацію дій.

«Очікую сьогодні на детальний бриф від нашої переговорної групи та партнерів щодо ходу розмови з росіянами. Дякую кожному, хто допомагає!», – додав глава України.

Нагадаємо, мирні переговори в Абу-Дабі стартували 10 листопада о 11:50 за місцевим часом (09:50 за Києвом). Це перший із лютого раунд тристоронніх переговорів за участю представників трьох країн.

Глава російської делегації на переговорах в Абу-Дабі Володимир Мединський заявив, що Москва сподівається на просування у питанні врегулювання війни проти України за підсумками сьогоднішньої зустрічі. За його словами, переговори мають допомогти знайти рішення, яке відповідатиме інтересам народів Росії та України.

Напередодні українська делегація провела зустріч з представниками ЄС, НАТО і США в Абу-Дабі.

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Теги: Фінляндія Александр Стубб Володимир Зеленський переговори

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