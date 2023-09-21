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Зеленський прибув до Конгресу США: деталі візиту

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський прибув до Конгресу США: деталі візиту
фото з відкритих джерел

Під час візиту до Капітолія Зеленський проведе переговори з керівниками Республіканської та Демократичної партій

Президент України Володимир Зеленський прибув до Конгресу США у четвер, де незабаром виступить перед сенаторами та проведе серію зустрічей. Про це повідомляє АР.

Очікується, що під час візиту до Капітолія Зеленський проведе переговори з керівниками Республіканської та Демократичної партій у обох палатах Конгресу.

Агентство зазначає, що Зеленського супроводжував лідер демократичної меншості в Палаті представників Хакім Джеффріс.

Після цього президент України зустрінеться у Білому домі зі своїм американським колегою Джо Байденом, який, ймовірно, оголосить про новий пакет військової допомоги.

Раніше повідомлялося, що сьогодні, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави проведе у столиці США важливі переговори.

Зеленський додав, що для програшу Росії у війні Україні потрібно більше ППО, підтримки на передовій, а також більше санкцій проти РФ.

До слова, президент Сполучених Штатів Джо Байден 21 вересня планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні розміром у $325 млн. Ймовірно, це станеться під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. 

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Теги: США Володимир Зеленський переговори

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