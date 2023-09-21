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Зеленський зустрівся із Шольцом

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Зеленський зустрівся із Шольцом
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом
фото: Офіс президента

Під час зустрічі Зеленський подякував Німеччині за підтримку України та посилення протиповітряної оборони

У Нью-Йорку президент України Володимир Зеленський зустрівся з Федеральним канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Про це повідомив Офіс президента.

Під час зустрічі Зеленський подякував ФРН за підтримку України та посилення протиповітряної оборони нашої країни. Крім цього, глава держави поінформував Шольца про перебіг подій на фронті та розповів про першочергові потреби України.

«Президент відзначив важливість подальшого посилення української ППО для захисту цивільної інфраструктури напередодні зими та функціонування «зернового коридору», – йдеться в повідомленні.

Зеленський наголосив, що отримання додаткових систем ППО дасть змогу захистити чорноморські порти та історичну спадщину Одеси.

Крім цього, вони поспілкувались про підготовку чергової зустрічі на рівні радників щодо обговорення пунктів Української формули миру, а також Глобального саміту миру.

На додаток, лідери приділили увагу підготовці до міжнародної Конференції з питань відновлення України, яка відбудеться в Німеччині влітку 2024 року.

Нагадаємо, що 20 вересня президент України Володимир Зеленський виступив на Раді безпеки ООН. Зеленський представив детальну «формулу миру» в Україні. За словами президента, її пункти пропонують рішення та кроки, які зупинять усі форми озброєння, які Росія застосувала проти України та інших країн.

Теги: Володимир Зеленський Олаф Шольц

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