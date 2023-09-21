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Зеленський прибув до Вашингтона на переговори

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський прибув до Вашингтона на переговори
фото: Офіс президента

Володимир Зеленський: «Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні»  

Сьогодні, 21 вересня, президент України Володимир Зеленський прибув до Вашингтона. Глава держави проведе у столиці США важливі переговори. Про це Зеленський повідомив у Telegram.

«Сьогодні важливі переговори у Вашингтоні. ППО для України – серед топових питань», – зазначив президент.

Зеленський додав, що для програшу Росії у війні Україні потрібно більше ППО, підтримки на передовій, а також більше санкцій проти РФ.

Також глава держави відреагував на сьогодні масований обстріл України російськими окупантами. «Я вдячний рятувальникам, які миттєво розпочали ліквідацію наслідків улучань. Дякую й кожній країні, яка вже надала Україні протиракетні системи. Працюємо, щоб повністю позбавити Росію терористичного потенціалу. Маємо прийти до цього результату», – додав він.

Нагадаємо, очікується, що 21 вересня Зеленський зустрінеться з президентом США Джо Байденом та виступить перед Сенатом.

Як повідомлялося, президент Сполучених Штатів Джо Байден 21 вересня планує оголосити новий пакет військової допомоги Україні розміром у $325 млн. Ймовірно, це станеться під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським. 

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Теги: США Володимир Зеленський президент переговори

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