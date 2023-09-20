Зустріч Нетаньягу із Зеленським ледь не обернулася скандалом

На мапі був тодішній СРСР без кордонів сучасної незалежної України

Консульство Ізраїлю в Нью-Йорку принесло карту 1960-х років, де зображений Радянський Союз

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в Нью-Йорку з прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. На зустріч ледь не принесли мапу, де Україна не зображена як незалежна держава. Про це пише видання Israel Hayom.

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Нетаньягу хотів мати з собою на зустрічі з президентом України карту світу, тож консульство Ізраїлю в Нью-Йорку принесло одну з них. Проте карта була застарілою: там зображували Радянський Союз, а не незалежну Україну.

В останній момент перед приходом Зеленського виявилося, що мапа з 1960-х років. Карту швидко вивезли за 10 хвилин до початку зустрічі.

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Володимир Зеленський та Біньямін Нетаньягу на зустрічі в Нью-Йорку фото: Офіс Президента

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський у штаб-квартирі ООН провів зустріч із прем’єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу.

При зустрічі вони обмінялись рукостисканнями, після чого Зеленський зауважив, що разом з Нетаньяху прибула велика команда.

У процесі переговорів вони обговорили питання подальшої співпраці України та Ізраїлю. Володимир Зеленський також розповів про атаки Росії на об'єкти цивільної та критичної інфраструктури.

Як повідомлялося раніше, Зеленський виступив на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку. У промові він нагадав про блокування росією українських портів і, як наслідок, продовольчу кризу, ядерний шантаж Москви та російську агресію в інших країнах. Зеленський запропонував країнам об’єднати зусилля для реалізації української «формулу миру».