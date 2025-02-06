Маршрут до перемир'я. Перші обриси
Росія, де-факто, зняла свою вимогу «спочатку вибори, а потім реальні переговори».
З того, що я розумію, дуже попередньо, іде погодження наступної маршрутної карти:
- Припинення вогню.
- Паралельно підписується якийсь рамковий документ (хто підписант поки, як я розумію, вирішується).
- Цей рамковий документ передбачає прийняти пакету якихось рішень (закони, укази, постанови, як в Україні, так і в Росії).
- Вибори в найкоротші терміни.
Ще раз повторюся: це дуже попередній варіант і росіяни будуть пробувати зірвати його, перш за все руками українців. Їхня ціль зараз - не переговори, а тягнути час.
Що робитимуть росіяни?
- Виставлятимуть завідомо неможливі умови (від відсторонення від балотування тих чи інших політиків до вимог ліквідувати наш ВПК).
- Можна не сумніватися, що буде запущено інформаційні кампанії по типу «Чому переговори ідуть за закритими дверима», «є секретні протоколи» і т.д.
Ціль росіян максимально дестабілізувати і без того складну внутрішню ситуацію.
Я не відкрию тут Америку, коли скажу, що на цьому етапі інформаційна безпека стає базовим викликом всередині країни.
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