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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Маршрут до перемир'я. Перші обриси

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«Ціль росіян максимально дестабілізувати внутрішню ситуацію в Україні»
фото з відкритих джерел

Росія, де-факто, зняла свою вимогу «спочатку вибори, а потім реальні переговори».

З того, що я розумію, дуже попередньо, іде погодження наступної маршрутної  карти:

  1. Припинення вогню.
  2. Паралельно підписується якийсь рамковий документ (хто підписант поки, як я розумію, вирішується).
  3. Цей рамковий документ передбачає прийняти пакету якихось рішень (закони, укази, постанови, як в Україні, так і в Росії).
  4. Вибори в найкоротші терміни.

Ще раз повторюся: це дуже попередній варіант і росіяни будуть пробувати зірвати його, перш за все руками українців. Їхня ціль зараз - не переговори, а тягнути час.

Що робитимуть росіяни?

  1. Виставлятимуть завідомо неможливі умови (від відсторонення від балотування тих чи інших політиків до  вимог ліквідувати наш ВПК).
  2. Можна не сумніватися, що буде запущено інформаційні кампанії по типу  «Чому переговори ідуть за закритими дверима», «є секретні протоколи» і т.д.

Ціль росіян максимально дестабілізувати і без того складну внутрішню ситуацію.

Я не відкрию тут Америку, коли скажу, що на цьому етапі інформаційна безпека стає базовим викликом всередині країни.

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Джерело
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Теги: вибори безпека переговори війна США росія Україна

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