Вибори у Німеччині: з'явились оновлені дані екзитполів

У виборах беруть участь 29 партій

У Німеччині у неділю, 23 лютого, відбулися вибори до Бундестагу. Згідно з оновленими даними, Християнсько-демократичний союз (ХДС) на чолі з Фрідріхом Мерцом отримала 28,5% голосів, що на 5% менше, від попередніх даних. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Tagesschau.

За екзитполами ARD, четвірка лідерів має такі результати:

Альтернатива для Німеччини (AfD) на чолі з Аліс Вайдель – 20,6%,

Соціал-демократи (СДПН) чинного канцлера Олафа Шольца – 16,5%;

Партія «Зелених» на чолі колишнім віцеканцлером Робертом Хабеком – 11,8%.

«Ліві» – 8,7%.

Оновлені дані виборів у Німеччині скриншот

Перемога християнських демократів фактично гарантує посаду канцлера Фрідріху Мерцу. Але для цього ще належить сформувати коаліцію і поки неясно, хто стане партнерами ХДС/ХСС.

Як варіант, велика коаліція з соціал-демократами нинішнього канцлера Шольца. Однак, за передвиборчими розрахунками мандатів, може не вистачити і доведеться залучати третю партію. Шанси партії АдН (називають проросійською силою) на входження до нового уряду вважаються мізерними через праву ідеологію.

Раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц визнав поразку на виборах та заявив, що він безпосередньо причетний до відповідних результатів.

До слова, Християнсько-демократичний союз з Фрідріхом Мерцом на чолі заявив про свою перемогу на виборах Німеччини. Він закликав якомога швидше створити стабільну владу в Німеччині.

Нагадаємо, канцлер Німеччини Олаф Шольц та кандидат у канцлери від консервативного блоку Християнсько-демократичний союз Фрідріх Мерц провели дебати напередодні виборів до Бундестагу.

Зазначається, що дебати більшою мірою були спокійними. Серед тем, довкола яких розв'язалися гострі суперечки політиків – міграція, економічна політика Німеччини, війна в Україні.