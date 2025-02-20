Зустріч Зеленського з Келлогом, ліквідація представника окупаційної влади Бердянська. Головне за 20 лютого

Як наголосив президент, розмова з Келлогом була «хорошою» та містила багато деталей

Зустріч Зеленського з Келлогом, Міноборони запускає нову модель забезпечення армії безпілотниками, розвідка ліквідувала заступника глави окупаційної влади Бердянська. «Главком» склав добірку новин 20 лютого, щоб ви були в курсі головних подій:

Зустріч Зеленського з Келлогом

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі спеціальним представником Дональда Трампа з питань України та Росії Кітом Келлогом.

Як наголосив президент, розмова з Келлогом була «хорошою» та містила багато деталей. Також він подякував США за надану Україні допомогу.

Очільник нашої держави наголосив, що Україна готова до «сильної, дійсно корисної угоди» з президентом Сполучених Штатів щодо інвестицій і безпеки.

«Ми запропонували найшвидший і найбільш конструктивний шлях досягнення результату. Наша команда готова до роботи 24/7. Успіх обʼєднує. Всім у світі потрібен успіх у відносинах зі Сполученими Штатами», – додав Зеленський.

Розвідка ліквідувала заступника глави окупаційної влади Бердянська

20 лютого, о 6:05 біля 96-го будинку на Східному проспекті тимчасово окупованого Бердянська вибухнув сірий автомобіль Renault Duster. У середині автівки був воєнний злочинець, представник окупаційної влади Євген Богданов.

Як зазначає Головне управління розвідки, громадянин РФ формально обіймав посаду так званого заступника голови окупаційної адміністрації Бердянська.

До обов’язків російського загарбника входили, зокрема, контроль за фінансами в окупаційній адміністрації та організація будівництва фортифікаційних споруд у тимчасово окупованих районах Запорізької області.

Під час свого перебування на окупованих територіях Богданов неодноразово вчиняв воєнні злочини проти громадян України.

Міноборони запускає нову модель забезпечення армії безпілотниками

Міноборони представило нові правила взаємодії з виробниками дронів. Військові отримають безпілотники швидше, а компанії зможуть планувати виробництво.

Міністр повідомив про важливу зустріч із представниками понад 200 українських виробників дронів. Він анонсував запуск нової моделі забезпечення безпілотниками. Агенція оборонних закупівель представила виробникам нові правила взаємодії між державою, армією та бізнесом.

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок щодо екснардепа Барвіненка

Вищий антикорупційний суд ухвалив вирок у справі екснардепа Віталія Барвіненка. Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки.

ВАКС затвердив угоду про визнання винуватості у справі щодо зловживання владою екснардепом, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам. Барвіненко відшкодував завдані збитки.

За даними ВАКС, екснардепу призначено покарання у виді позбавлення волі на строк три роки із застосуванням положень ч. 2 ст. 75 КК України, з позбавленням права обіймати посади в органах державної влади на строк 1 рік та штрафом.

За умовами угоди, обвинувачений також зобов’язується перерахувати на підтримку армії 2,5 млн грн.

Ворог взяв під контроль Свердлікове на Курщині

Російська армія захопила Свердлікове у Курській області. Водночас Сили Оборони України відновили положення у Лисівці Донецької області.

Водночас інформація російського диктатора Володимира Путін про широкомасштабний наступ окупантів з Курської області не відповідає дійсності.